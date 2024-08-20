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Для функционирования АЭС требуется 400 сотрудников с высшим образованием в области атомной энергетики

Для функционирования АЭС требуется 400 сотрудников с высшим образованием в области атомной энергетики, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 10:56 Фото: акимат города Астаны
Согласно международной практике, потребность в специалистах для объектов атомной энергетики составляет около 2 тыс. человек, из которых 1600 – оперативный персонал.

Для полноценного функционирования таких объектов необходимо 400 сотрудников с высшим образованием в области атомной энергетики. Об этом сообщил генеральный директор РГП "Институт ядерной физики" Саябек Сахиев в ходе публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

"Необходимые специалисты в области атомной энергетики будут подготовлены в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби в Алматы, Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилёва в Астане и в двух университетах в Усть-Каменогорске. В настоящее время 1649 студентов прошли обучение по направлениям "Ядерная физика", "Материалы для ядерной энергетики" и "Ядерная физика и атомная энергетика". Студенты, обучающиеся по данным специальностям, могут выбрать для прохождения базовой практики Институт ядерной физики и Национальный центр ядра. Наш институт сотрудничает с более чем 30 международными научными центрами и учебными заведениями", – сказал Саябек Сахиев.

Напомним, ранее сообщалось, что потребность в специалистах для объектов атомной энергетики составляет около 2 тыс. человек. Из них 1600 будут в числе оперативного персонала. В целом для полноценной работы АЭС требуется 400 сотрудников с высшим образованием.

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