Атомная энергетика необходима, чтобы нести пользу обществу – эксперт о строительстве АЭС

В интервью специалист в области малых реакторов, экс-инженер-ядерщик и проектный менеджер МАГАТЭ Чираю Батра рассказал, как устроена АЭС, и объяснил, насколько атомная электростанция надежна в эксплуатации, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, чтобы делать выводы о безопасности АЭС, нужно проанализировать аварию на Фукусиме, где ситуация наглядно продемонстрировала безопасность ядерных технологий.

"Если авария такого масштаба, как на Фукусиме, привела к нулю погибших, это означает, что атомная энергетика – очень безопасное решение. Применение ядерной энергии может выходить за рамки производства электроэнергии, так как основной выход – это тепловая энергия, и только потом за этим следует электрическая энергия. На примере Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) Казахстан показал всему миру, что атомная энергетика выходит за рамки производства электроэнергии там, где она напрямую необходима для принесения пользы обществу", – отметил эксперт в атомной энергетики.





Специалист подчеркнул, что часто приводит этот пример для большего понимания ситуации.

"Один из проектов, которыми я занимался, это проект "Уголь – на атом". В Казахстане есть большое количество теплоэлектростанций, работающих на угле. Интересно рассмотреть возможность дальнейшего использования угольных станций, их помещений и территории для продолжения их работы уже с атомными реакторами", – сказал Чираю Батра.

При этом, заметил специалист, открываются возможности и для работников: те, кто строил и работал на этой электростанции, могут продолжить работать на атомную энергетику.

Также, по словам Чираю Батра, все реакторы поколения III+, такие как американский АР-1000, корейский APR-1400, европейский EPR, или российский VVER-1200, оснащены несколькими пассивными системами безопасности. Они не требуют активного вмешательства оператора реактора для безопасной остановки в критических ситуациях.

"Здесь используются методы, основанные на элементарных законах физики. К примеру, естественную циркуляцию, гравитационную систему подачи воды для охлаждения реактора. Частота повреждений активной зоны реактора поколения III+ снижается до одного на миллион, или даже одного на миллиард лет", – пояснил специалист в области малых реакторов.

Все эти высокотехнологические возможности очень помогает улучшить общественное признание, убежден инженер-ядерщик.

"Реакторы поколения III+ обладают высокой способностью к маневрированию нагрузкой. А это означает, что они могут подстраиваться под текущую потребность сети, делая их очень подходящими для современных энергосетей". Чираю Батра





Специалист подчеркнул, что Казахстан может считаться новичком с точки зрения коммерческой ядерной энергетики, но энергия атома определенно не нова для использования в республике.

"Богатые урановые ресурсы и опыт ядерных исследований ставят Казахстан в более выгодное положение для развития национальной ядерной программы. Что касается развития человеческих ресурсов: у вас уже есть отраслевой опыт в области ядерной науки и исследований, и Казахстану потребуется меньше усилий, чем другим странам, чтобы быстрее обеспечить себя квалифицированной рабочей силой и успешнее оперировать атомной электростанцией". Чираю Батра

Опыт и понимание ядерной отрасли, имея знания в эксплуатации АЭС, стаж сотрудничества с урановыми и ядерными исследовательскими центрами и в разработке нормативной базы, а также выстраивания пошагового подхода МАГАТЭ, будет проходить более гладко, чем у других новичков.





Также Чираю Батра считает, что вовлечение общественности и политическая поддержка необходимы для долгосрочного успеха ядерной программы в стране.



"Я сам уверен, что атомная энергия – безопасный, масштабируемый и устойчивый источник энергии. Это означает, что в вашей стране специалисты должны работать прозрачно, используя научно обоснованную информацию, рассказывая о преимуществах, но также и о рисках. Мы не можем сказать, что ядерная программа абсолютно безрисковая. Огромные запасы лучшего вида топлива, которое может предоставить мощнейший источник энергии, дает Казахстану неоспоримое стратегическое преимущество". Чираю Батра

По мнению эксперта, для того, чтобы грамотно им воспользоваться, Казахстану необходимо наращивать собственные энергетические мощности и активно внедрять их в энергобаланс.

Ранее другой специалист в области атомной энергетики объяснил последствия отказа от атомной энергии на примере Германии.