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Законодательство РК

Введут ли запрет для таксистов на междугородние перевозки

Такси , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 12:57 Фото: unsplash
Министр транспорта Марат Карабаев 20 августа на брифинге в правительстве ответил на недовольство казахстанцев предложением ввести ограничение поездок для водителей такси InDrive и "Яндекс.Такси" на расстояние свыше 50 км, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Со слов Карабаева, запрет для водителей такси не являлся предложением или проводимой поправкой со стороны министерства.

"Это не являлось проводимой поправкой со стороны министерства. 50 или 100 км ограничения – не важно. Конкретно такое изменение не предполагалось. Это было одно из предложений одного из участников рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов. Такая поправка не готовится и не обсуждается", – дополнил он.

Министр транспорта Марат Карабаев 30 июля озвучил, что планируется ввести ограничение для водителей такси InDrive и "Яндекс.Такси" на расстояние свыше 50 км.

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