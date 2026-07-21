Запретят ли праворульные машины на междугородних маршрутах: ответ министра

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 21 июля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность введения запрета на эксплуатацию праворульного транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что запрет на ввоз праворульных машин в стране уже есть.

"Проблема безопасности на дорогах достаточно острая и поднимается не только Минпромом, но и МВД. С 2007 запрещен ввоз праворульных автомобилей в РК. Поэтому здесь нужно просто контролировать – запрет ввоза стоит", – сказал Нагаспаев.

У министра уточнили, рассматривается ли ведомством запрет на эксплуатацию таких машин в междугородних перевозках.

"Это надо спросить у МВД, которое занимается безопасностью на дорогах. Мы, как госорган, который занимается вопросами автомобильной отрасли, меры приняли: все необходимые запреты на ввоз автомобилей и неиспользование их на территории РК приняты. Дальше – контроль со стороны соответствующих органов", – добавил глава ведомства.

Запрет на ввоз авто с правым рулем в разобранном виде был введен в Казахстане с 16 января 2024 года.