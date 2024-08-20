"Комфортные школы" показали Токаеву

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новые школы столицы, которые были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". Об этом 20 августа 2024 года рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом посещения uлавы государства стала школа №103, расположенная в Есильском районе. Президент осмотрел учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, в новых школах создана комфортная среда для реализации учебно-воспитательного процесса. В частности, обеспечена безопасность на территории и внутри объектов путем установки систем видеонаблюдения и контроля входа, размещения учебных кабинетов по раздельным блокам для учащихся начального и старшего звена, подготовлены необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время завершаются отделочные работы, устанавливается школьная мебель и оборудование, а также ведется благоустройство территории.

Также глава государства побывал в школе №101 района Нура, в котором в две смены будут обучаться 4 тыс. учащихся по естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям. Президент ознакомился с учебными и творческими кабинетами, а также спортивным и актовым залами учебного заведения.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о возможностях новой школы по развитию творческих навыков, изучению цифровых технологий и применению искусственного интеллекта, реализации проекта "Читающая школа", интеграции робототехники в учебные программы.

Аким Женис Касымбек проинформировал президента о развитии среднего образования в столице. По его словам, в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 24 школ.

Фото: akorda.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил о подготовке к новому учебному году. На сегодняшний день по всей стране ведется строительство 302 школ, рассчитанных на 536 тыс. ученических мест. Капитальный ремонт проводится в 280 образовательных учреждениях на 220 тыс. мест.

По поручению главы государства 1,7 млн детей будут обеспечены бесплатным питанием.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года.