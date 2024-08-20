Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Комфортные школы" показали Токаеву

&quot;Комфортные школы&quot; показали Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:35 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил новые школы столицы, которые были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". Об этом 20 августа 2024 года рассказали в пресс-службе главы государства, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом посещения uлавы государства стала школа №103, расположенная в Есильском районе. Президент осмотрел учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Как было доложено Касым-Жомарту Токаеву, в новых школах создана комфортная среда для реализации учебно-воспитательного процесса. В частности, обеспечена безопасность на территории и внутри объектов путем установки систем видеонаблюдения и контроля входа, размещения учебных кабинетов по раздельным блокам для учащихся начального и старшего звена, подготовлены необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время завершаются отделочные работы, устанавливается школьная мебель и оборудование, а также ведется благоустройство территории.

Также глава государства побывал в школе №101 района Нура, в котором в две смены будут обучаться 4 тыс. учащихся по естественно-математическому и общественно-гуманитарному направлениям. Президент ознакомился с учебными и творческими кабинетами, а также спортивным и актовым залами учебного заведения.

"Комфортные школы" показали Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:35

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о возможностях новой школы по развитию творческих навыков, изучению цифровых технологий и применению искусственного интеллекта, реализации проекта "Читающая школа", интеграции робототехники в учебные программы.

Аким Женис Касымбек проинформировал президента о развитии среднего образования в столице. По его словам, в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 24 школ.

"Комфортные школы" показали Токаеву, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 13:35

Фото: akorda.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил о подготовке к новому учебному году. На сегодняшний день по всей стране ведется строительство 302 школ, рассчитанных на 536 тыс. ученических мест. Капитальный ремонт проводится в 280 образовательных учреждениях на 220 тыс. мест.

По поручению главы государства 1,7 млн детей будут обеспечены бесплатным питанием.

Ранее Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года.

Читайте также

Самолет
Новый запрет для авиакомпаний рассматривают в Казахстане
Такси
Таксистам с праворульными авто запретят работать в Казахстане
Такси
Введут ли запрет для таксистов на междугородние перевозки
Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Астана Образование Касымбек Женис Токаев Касым-Жомарт Бейсембаев Гани 2024 год Акимы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров
Счетчик воды, счетчики воды, прибор учета расхода холодной, горячей воды, холодная вода, горячая вода, установка счетчиков воды, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
О новом виде мошенничества предупреждают казахстанцев
Тенге, деньги, Казахстан
Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Сильные дожди и 35-градусная жара: непогода накроет Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: