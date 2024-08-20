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Законодательство РК

Казахстанка отсудила 5 млн тенге у больниц за смерть отца

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 15:01 Фото: Zakon.kz
В марте 2023 года в Павлодаре скончался мужчина из-за некачественного оказания медицинской помощи. Его дочь решила судиться с медиками и отсудила 5 млн теге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Верховном суде (ВС) 20 августа 2024 года, 16 февраля 2023-го скорая помощь доставила в горбольницу №3 Павлодара 56-летнего мужчину, но в госпитализации ему отказали.

"С 17 февраля по 4 марта он неоднократно обращался в медучреждения Павлодара: Almaz Medical Group, облбольницу, поликлинику и горбольницу №1. Диагностировали сначала "бронхит", потом "острый панкреатит, камни желчного протока с холециститом". Медуслуги, оказанные учреждениями, результатов не дали, и 12 марта пациент скончался", – сообщили в ВС.

Следователи прекратили досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками в связи отсутствием события и правонарушения.

Тогда дочь умершего обратилась в Павлодарский горсуд с иском о взыскании с лечебных учреждений города 10 млн тенге компенсации морального вреда из-за некачественной медпомощи, что привело к смерти отца и причинение ей страданий.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Между тем, в Верховном суде отмечают, что факт некачественного оказания медпомощи подтвержден привлечением врачей к дисциплинарной ответственности, результатами судебно-медицинской экспертизы.

"В целом работники медучреждений недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние. Апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи, то есть не проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, не было и надлежащего ухода. Это причинило существенные страдания самому пациенту и родственникам, потому является основанием для компенсации морального вреда", – отметили в ВС.

Кроме того, ответчики не представили достоверных доказательств об отсутствии их вины в некачественном оказании медпомощи.

"С учетом совокупности установленных обстоятельств, критериев разумности и справедливости иск удовлетворен частично: с лечебных учреждений взысканы 5 млн тенге", – приводит решение апелляционной инстанции ВС РК.

Постановление апелляции вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что с 21 октября 2024 года больницы и поликлиники станут выплачивать пациентам страховку в случае причинения вреда здоровью при лечении.

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