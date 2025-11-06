Казахстанка отсудила у трех больниц 5 млн за смерть 16-летнего сына

Жительница Караганды обратилась в суд с иском к трем медицинским учреждениям города, требуя взыскать компенсацию морального вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи ее 16-летнему сыну, который впоследствии скончался, сообщает Zakon.kz.

В Верховном суде (ВС) 6 ноября рассказали, что в марте 2023 года подросток в сопровождении матери поступил в приемное отделение детской больницы с жалобами на высокую температуру, слабость и вялость, сохранявшиеся на протяжении десяти дней.

"Несмотря на тяжесть состояния, медицинский персонал ограничился предложением госпитализации в круглосуточный стационар, от которой мать отказалась. При этом отказ документально оформлен не был, а необходимость госпитализации женщине надлежащим образом не разъяснили. Пациент был помещен в дневной стационар, хотя с учетом клинической картины нуждался в круглосуточном наблюдении и дообследовании. Ему назначили антибактериальную терапию без предварительного исследования крови на стерильность. Также были выявлены нарушения в ведении медицинской документации", – рассказали в суде.

Позже из-за ухудшения состояния и подозрения на злокачественное новообразование подростка все же госпитализировали в круглосуточный стационар. Однако руководство больницы и Управление здравоохранения своевременно не сообщили о необходимости проведения срочного консилиума с привлечением специалистов республиканских центров, организации телемедицинских консультаций и возможного перевода пациента в профильное учреждение.

"Кроме того, врач общей практики не дал должной оценки изменениям в общем анализе крови и не направил пациента в республиканскую медицинскую организацию для подтверждения предполагаемого онкогематологического заболевания. Спустя месяц после первого обращения за медицинской помощью подросток скончался в реанимации республиканского медицинского учреждения. Проверка Комитета медицинского и фармацевтического контроля с привлечением профильных специалистов подтвердила наличие нарушений при оказании медицинских услуг", – продолжили в ВС.

Суд первой инстанции признал требования матери умершего парня обоснованными и взыскал в ее пользу 5 млн тенге компенсации морального вреда с трех медицинских организаций города.

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения.

В Уральске семья отсудила более 3 млн тенге после смерти их родственницы в больнице.