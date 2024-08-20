Астанчан предупредили об ограничениях на кольцевой дороге
Фото: Zakon.kz
На участке среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астаны" с 20 августа по 25 сентября 2024 года вводятся ограничения. Об этом заявили в АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.
В компании уточнили, что плановый средний ремонт автомобильной дороги Р-10 "Обход Астаны" будет проводиться на 30-36 км.
"В связи с этим будет ограничено движение на данном участке", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
Фото: Telegram/qazavtojol
Ранее плановый средний ремонт проводился на 36-46 км автодороги Р-10 "Обход Астаны".
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