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Астанчан предупредили об ограничениях на кольцевой дороге

Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 16:24 Фото: Zakon.kz
На участке среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астаны" с 20 августа по 25 сентября 2024 года вводятся ограничения. Об этом заявили в АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что плановый средний ремонт автомобильной дороги Р-10 "Обход Астаны" будет проводиться на 30-36 км.

"В связи с этим будет ограничено движение на данном участке", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
Вводится ограничение на участке среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астаны" км 30-36, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 16:24

Фото: Telegram/qazavtojol

Ранее плановый средний ремонт проводился на 36-46 км автодороги Р-10 "Обход Астаны".

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