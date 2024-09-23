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На кольцевой дороге Астаны с 24 сентября вводятся ограничения

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нацоператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 23 сентября 2024 года, предупредил жителей Астаны об ограничениях на кольцевой дороге, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ограничение движения вводится на участке среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астана".

"В связи с проведением среднего ремонта на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" (46-53 км) с 24 сентября по 27 сентября... движение будет ограничено", – сообщили в "КазАвтоЖоле".
На кольцевой дороге Астаны с 24 сентября вводятся ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:13

Фото: Telegram/qazavtojol

Ранее мы писали, что участок объездной дороги в Астане до 1 октября 2024 года перекрывают на плановый ремонт.

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