На кольцевой дороге Астаны с 24 сентября вводятся ограничения
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нацоператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 23 сентября 2024 года, предупредил жителей Астаны об ограничениях на кольцевой дороге, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, ограничение движения вводится на участке среднего ремонта автодороги Р-10 "Обход Астана".
"В связи с проведением среднего ремонта на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" (46-53 км) с 24 сентября по 27 сентября... движение будет ограничено", – сообщили в "КазАвтоЖоле".
Фото: Telegram/qazavtojol
Ранее мы писали, что участок объездной дороги в Астане до 1 октября 2024 года перекрывают на плановый ремонт.
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