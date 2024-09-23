На кольцевой дороге Астаны с 24 сентября вводятся ограничения

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Нацоператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 23 сентября 2024 года, предупредил жителей Астаны об ограничениях на кольцевой дороге, сообщает Zakon.kz.

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