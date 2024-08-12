На кольцевой дороге вокруг Астаны введут ограничения
Фото: Zakon.kz
С 13 по 16 августа 2024 года на участке автодороги Р-10 "Обход Астаны", километры 36-46, будет организован плановый средний ремонт. С таким заявлением выступили в пресс-службе "КазАвтоЖола", сообщает Zakon.kz.
В компании уточнили, что в связи с ремонтными работами возможно временное частичное ограничение движения на данном участке дороги.
Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"
Водителям посоветовали заранее запланировать альтернативный маршрут.
Ранее в Управлении местной полицейской службы ДП Алматы проинформировали о временном ограничении дорожного движения по пр. Рыскулова в восточном направлении от ул. Кудерина до ул. Бокейханова.
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