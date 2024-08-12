На кольцевой дороге вокруг Астаны введут ограничения

Фото: Zakon.kz

С 13 по 16 августа 2024 года на участке автодороги Р-10 "Обход Астаны", километры 36-46, будет организован плановый средний ремонт. С таким заявлением выступили в пресс-службе "КазАвтоЖола", сообщает Zakon.kz.

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