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На кольцевой дороге вокруг Астаны введут ограничения

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 15:22 Фото: Zakon.kz
С 13 по 16 августа 2024 года на участке автодороги Р-10 "Обход Астаны", километры 36-46, будет организован плановый средний ремонт. С таким заявлением выступили в пресс-службе "КазАвтоЖола", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что в связи с ремонтными работами возможно временное частичное ограничение движения на данном участке дороги.

На кольцевой дороге вокруг Астаны введут ограничения, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 15:22

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Водителям посоветовали заранее запланировать альтернативный маршрут.

Ранее в Управлении местной полицейской службы ДП Алматы проинформировали о временном ограничении дорожного движения по пр. Рыскулова в восточном направлении от ул. Кудерина до ул. Бокейханова.

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