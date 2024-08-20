Сколько атомных станций нужно Казахстану, рассказал эксперт

Генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков 20 августа 2024 года в кулуарах общественных слушаний по строительству АЭС рассказал, сколько станций нужно Казахстану в будущем, сообщает Zakon.kz.

Эрлан Батырбеков в первую очередь уточнил, какой должна быть станция, если казахстанцы поддержат ее строительство.

"Первое, реактор должен быть референтным. Референтная – это станция, которая уже была построена, которая уже была испытана. Для Казахстана, для первой станции, очень важно, чтобы она была референтной. Поэтому те станции, которые нам предложили, имеют референтную ценность. Они уже были построены, понятно, что выдерживают в том числе и землетрясение в 8 баллов. Второе, он должен быть водяным, на легкой воде. Третье, он должен иметь мощность, чтобы ту цифру, которую дали энергетики по дефициту, покрыть. Вот эти требования главные, основные", – отметил он.

Эксперт добавил, что Казахстану нужно создать стабильную и экологически чистую энергию для развития страны.

"У нас 70% потребителей электроэнергии – это промышленные предприятия. А им нужна стабильная, 24/7, электроэнергия, которая бы каждый день выдавала одну и ту же мощность. ВИЭ этого не может. Уголь может, но, к сожалению, у угля есть очень много отрицательных моментов", – заявил Батырбеков.

Атомные станции, по его словам, можно построить в двух регионах Казахстана – Улкен и городе Курчатове.

"Эти две площадки готовы на сегодня, чтобы там строить АЭС. Думаю, после того, как построится первая станция, надо строить вторую станцию, причем с тем же вендором, потому что в этом случае экономика будет лучше, так как легче строить однотипные реакторы. И третье – для Казахстана, с нашей территорией, с нашим населением очень важно смотреть в будущее с точки зрения развития малых модульных реакторов по всей территории РК", – резюмировал эксперт.

Генеральный директор "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин поддержал его.

"Базовую генерацию надо будет сохранять. Будем строить угольную и платить эти драконовые налоги и прочее, все равно без базовой генерации мы жить не сможем. ВИЭ и атомная энергетика – это разные сектора энергетики, и никакой связи там нет. Это все вместе нужно развивать", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что в Казахстане самые мощные угольные станции – это Экибастузские станции в 500 мегаватт. Рассматривают же возможность строительства атомной станции в 1200 мегаватт.

"Один блок покрывает 1200 мегаватт, что равносильно 2,5 угольным станциям. Их у нас будет два – соответственно, пять мощных ТЭЦ может покрыть одна атомная станция", – резюмировал Тимур Жантикин.

20 августа 2024 года Эрлан Батырбеков рассказал, как будет обеспечиваться безопасность на станции, если ее построят.