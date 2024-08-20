Это не Фукусима – эксперт о риске аварии на АЭС

Фото: pixabay

Гендиректор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков на слушаниях в Астане по вопросам строительства АЭС прокомментировал вероятность возможной серьезной аварии на станции, сообщает Zakon.kz.

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