Это не Фукусима – эксперт о риске аварии на АЭС
Фото: pixabay
Гендиректор Национального ядерного центра Казахстана Эрлан Батырбеков на слушаниях в Астане по вопросам строительства АЭС прокомментировал вероятность возможной серьезной аварии на станции, сообщает Zakon.kz.
Эрлан Батырбеков заявил, что современные станции поколения 3 и 3+ снабжены активными и пассивными системами безопасности, которые дополняют и заменяют друг друга.
"Даже на начальной стадии развития малейшего инцидента для сохранения нормальной работы реактора существует обратная связь, которая использует законы природы и возвращает его в нормальное русло. Что касается ситуации на Фукусиме, то вероятность аварии на современной АЭС – один случай на 10 млн лет. Время работы реактора составляет 60–80 лет", – отметил эксперт.
Ранее он подробно объяснил принцип работы АЭС и меры безопасности.
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