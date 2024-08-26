Деятельность банковского обмудсмана и его избрание: утверждены правила

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление от 16 августа 2024 года, которым утвердило правила избрания, досрочного прекращения и осуществления деятельности банковского омбудсмана, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок избрания банковского омбудсмана, осуществления деятельности банковским омбудсманом, а также основания для досрочного прекращения его деятельности.

Так, говорится, что банковский омбудсман избирается советом представителей банковского омбудсмана на три года из числа кандидатов, согласованных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Избрание банковского омбудсмана проводится при предложении советом представителей двух и более кандидатов.

По каждому кандидату для избрания банковским омбудсманом формируются следующие сведения и документы:

сведения о кандидате на должность банковского омбудсмана по утвержденной форме;

копии документов, подтверждающих соответствие кандидата установленным требованиям;

заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры на должность банковского омбудсмана.

Банковский омбудсман избирается большинством голосов членов совета представителей, присутствовавших на заседании. Голосование осуществляется тайным способом, порядок проведения которого определяется советом представителей.

Информация об избрании банковского омбудсмана размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в течение двух рабочих дней после его избрания советом представителей с указанием даты вступления его в должность.

Предусматривается, что офис банковского омбудсмана не позднее одного календарного месяца до даты истечения полномочий банковского омбудсмана предоставляет в уполномоченный орган утвержденный советом представителей список кандидатов на должность банковского омбудсмана с приложением сведений и документов по предлагаемым кандидатам для избрания банковским омбудсманом.

Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления сведений и документов принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании кандидата для избрания банковским омбудсманом.

Досрочное прекращение полномочий банковского омбудсмана осуществляяется по его инициативе на основании письменного уведомления совета представителей, которое представляется совету представителей за месяц до прекращения полномочий.

При досрочном прекращении полномочий по своей инициативе банковский омбудсман за месяц направляет письменное уведомление членам совета представителей о решении досрочного прекращения своих полномочий.

Офис банковского омбудсмана не позднее 20 календарных дней до даты прекращения полномочий банковского омбудсмана направляет в уполномоченный орган утвержденный советом представителей список кандидатов на должность банковского омбудсмана с приложением сведений и документов по предлагаемым кандидатам для избрания банковским омбудсманом.

Затем уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня поступления сведений и документов принимает решение о согласовании либо отказе в согласовании кандидатов для избрания банковским омбудсманом.

Деятельность банковского омбудсмана

Банковский омбудсман на безвозмездной основе осуществляет урегулирование разногласий, возникающих из договора банковского займа, заключенного между банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и физическим лицом по его обращению, с целью достижения согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов физического лица и банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций.

Деятельность банковского омбудсмана, в том числе порядок и сроки рассмотрения обращений по разрешению споров и принятию решений, осуществляется на основании внутренних правил банковского омбудсмана.

Также предусмотрено, что банковский омбудсман по запросу уполномоченного органа предоставляет информацию о поступивших и рассмотренных обращениях по разрешению споров физических лиц, принятых решениях и их исполнении банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и коллекторскими агентствами.

Постановление вводится в действие с 21 декабря 2024 года.