Подросток на мопеде столкнулся с собакой и попал в реанимацию в Экибастузе
Такие данные приводит, по данным pavlodarnews.kz, заместитель руководителя Экибастузской городской больницы Светлана Подзорова.
"В больницу поступил 14-летний пациент с тяжелой травмой головы после столкновения мопеда с собакой. Школьник попал в реанимацию. Также подросток 2006 года в результате падения со скутера получил открытую тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Мальчик четверо суток находился в реанимации", – отметила врач.
По ее данным, пострадавшие в ДТП дети на сегодня вылечились и выписались.
Однако врачи предупреждают, что последствия травм головы очень опасны, непредсказуемы.
"Травмы эти могут проявиться и позже в виде головной боли, судорожного синдрома, психических нарушений", – пояснила Светлана Подзорова.
По ее данным, с начала года за медицинской помощью обратились 54 ребенка с травмами после дорожных аварий. Годом ранее их было 30.
23 июля официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что с участием мопедов и скутеров, которыми управляли несовершеннолетние, с начала года было зарегистрировано 154 ДТП. В них 180 несовершеннолетних получили травмы и 10 погибли.
30 июля 2024 года министр внутренних дел Ержан Саденов рассказал, что грозит подросткам-мопедистам за нарушение ПДД в Казахстане.