Смерть полуторагодовалого ребенка расследуют в Актюбинской области

1,5-годовалый ребенок умер в Актюбинской области. Мать погибшей малышки считает, что это вина врачей, так как они не увидели признаков кори и лечили от другого заболевания, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Первого канала "Евразия", все началось с того, что конец декабря 2023 года и начало января 2024 года ребенок провел в детской областной больнице. Врачи говорили о воспалении лимфоузлов. После лечения девочку выписали. А через три дня после возвращения в село болезнь вернулась. Тогда сельские врачи прописали антибиотики. После них началась аллергия.

"Педиатр дала активированный уголь, диазолин и вызвала инфекциониста. Он принял нас. Во время осмотра врач не увидел признаков кори. Во рту заметил лишь стоматит и сказал, что это вирусное". Мать погибшего ребенка Ырысты Сергалиева

Лучше малышке не стало, и ее повезли в Актобе. В городе ребенка положили в реанимацию, но спасти не смогли. Было потеряно драгоценное время.

"С 9 по 15 число ребенка лечили амбулаторно, хотя нужно было положить в стационар. Есть нарушения в работе врачей Темирской районной больницы. Всем им объявлен выговор. Этим мы не ограничимся". Замруководителя УОЗ Актюбинской области Бакытжан Тюлькубаева

Убитые горем родители обратились и в полицию. Правоохранители сообщили, что назначили экспертизы. Начато расследование.

Ранее, в октябре 2023 года казахстанские медики предупредили о вспышке кори.