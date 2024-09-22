В Костанае возбудили уголовное дело после смерти ребенка, проглотившего 10 магнитов

В июле 2024 года в Костанайской областной детской больнице умер трехлетний мальчик, проглотивший магнитики из игрушки. В отношении врачей возбудили уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Мальчик из Рудного поступил в Костанайскую областную детскую больницу 7 июля с диагнозом "инородное тело". Рентген показал 10 круглых магнитов, сцепленных между собой. Несколько из них врачам удалось достать, остальные решили извлечь оперативным путем, но 10 июля малыш умер после операции.

"Добились регистрации уголовного дела в Северном отделе полиции города Костанай в отношении врачей по факту смерти маленького Саши, проглотившего 10 магнитов. Теперь следствие будет проводиться в сторону врачей, оказавших ненадлежащую медицинскую помощь на основании судебно-медицинской экспертизы и заключения Комитета фармацевтического контроля", – сообщил в Facebook адвокат семьи Дамир Хамитов.

Дело зарегистрировано в ЕРДР по ч. 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее адвокат писал, что проверка, которую по факту гибели ребенка провели специалисты Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля, установила, что медицинскую помощь мальчику оказали с нарушением клинических протоколов диагностики и лечения "Инородное тело пищевода у детей, "Сепсис", "Перитонит".

20 сентября 2024 года 25-летняя жительница Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже, положила малыша в коробку и ушла. Теперь в ее отношении начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности – статья 119 УК РК.