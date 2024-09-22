Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Костанае возбудили уголовное дело после смерти ребенка, проглотившего 10 магнитов

врачи, медицина, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 10:41 Фото: pixabay
В июле 2024 года в Костанайской областной детской больнице умер трехлетний мальчик, проглотивший магнитики из игрушки. В отношении врачей возбудили уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в июле 2024 года. Мальчик из Рудного поступил в Костанайскую областную детскую больницу 7 июля с диагнозом "инородное тело". Рентген показал 10 круглых магнитов, сцепленных между собой. Несколько из них врачам удалось достать, остальные решили извлечь оперативным путем, но 10 июля малыш умер после операции.

"Добились регистрации уголовного дела в Северном отделе полиции города Костанай в отношении врачей по факту смерти маленького Саши, проглотившего 10 магнитов. Теперь следствие будет проводиться в сторону врачей, оказавших ненадлежащую медицинскую помощь на основании судебно-медицинской экспертизы и заключения Комитета фармацевтического контроля", – сообщил в Facebook адвокат семьи Дамир Хамитов.

Дело зарегистрировано в ЕРДР по ч. 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее адвокат писал, что проверка, которую по факту гибели ребенка провели специалисты Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля, установила, что медицинскую помощь мальчику оказали с нарушением клинических протоколов диагностики и лечения "Инородное тело пищевода у детей, "Сепсис", "Перитонит".

20 сентября 2024 года 25-летняя жительница Северо-Казахстанской области родила ребенка в гараже, положила малыша в коробку и ушла. Теперь в ее отношении начато досудебное расследование по признакам оставления в опасности – статья 119 УК РК.

Читайте также

рельсы, железная дорога
В Шымкенте мужчина погиб под колесами поезда
дрифт, автомобиль
Жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами
Андрей Дюсупов
Костанай Костанайская область 2024 год Врачи
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
12-летний сын Ерке Есмахан получил неожиданный подарок от отчима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: