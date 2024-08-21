Концепцию программы "Инклюзивный Алматы" обсудили в акимате города

Под председательством акима Алматы Ерболата Досаева состоялось II заседание Совета по развитию инклюзивной среды города. Рассмотрены вопросы разработки концепции "Инклюзивный Алматы", развития инклюзивного образования, социального обеспечения лиц с особыми потребностями.

В мероприятии приняли участие внештатный советник акима города по вопросам инклюзии, защиты прав улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, заместитель председателя Совета Касиет Омарова, внештатный советник акима – уполномоченный по правам ребенка по Алматы Диана Ерлан, руководители общественных объединений, представляющих интересы лиц с особыми потребностями всех категорий, члены Общественного совета, руководители государственных органов.

Обращаясь к участникам встречи, аким города подчеркнул, что создание инклюзивной среды является объединяющей миссией акимата и гражданского сообщества.

"Каждый шаг, который мы делаем сегодня, определяет будущее нашего города. Алматы должен стать примером справедливого и заботливого отношения к каждому своему жителю. Нам всем необходимо продолжать активно работать над достижением этой цели, внедряя новые идеи и защищая свои инициативы", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Фото: акимат Алматы

Внештатный советник акима по вопросам инклюзии Касиет Омарова в ходе заседания рассказала о разработке Концепции программы "Инклюзивный Алматы" по опыту Берлинского плана действий 2020-2025 г. для реализации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

В качестве механизмов и инструментов реализации в структуре государственной службы и гражданского общества созданы специальные организации – фокал поинты на республиканском, городском и районном уровнях.

"Мы предлагаем создать проектный офис по реализации концепции "Инклюзивный Алматы" с назначением подготовленных координаторов в управлениях, а также создании новых структур, таких как центр по безбарьерному строительству, отдел по цифровой инклюзии и другие", – сказала Касиет Омарова.

Фото: акимат Алматы

Глава города поддержал озвученные предложения и поручил рассмотреть возможность разработки отдельной бюджетной программы по размещению госзаказа для мониторинга реализации концепции "Инклюзивный Алматы" и всей работы в данном направлении.

Особое внимание на заседании было уделено предоставлению равного доступа к образовательным возможностям для детей с особыми потребностями.

Как доложил руководитель Управления образования Алматы Сайран Сайфеденов, в 2023-2024 учебном году инклюзивным образованием в детских садах, школах и колледжах охвачены 4663 ребенка.

Кроме того, по поручению акима Алматы в 21 частной организации реализуется государственный образовательный заказ на дополнительное инклюзивное образование. Данная практика, показавшая положительные результаты, будет продолжена.

"Впервые дополнительным образованием были охвачены 650 детей с особыми потребностями, на это было выделено 480 млн тенге. Мы готовы пригласить НПО, работающие в данной сфере, и разместить необходимый госзаказ, чтобы охватить больше особенных детей дополнительным образованием. В этом вопросе важен подбор квалифицированных кадров, на подготовку которых мы также готовы выделить средства из бюджета", – отметил глава города.

Фото: акимат Алматы

На совещании также были рассмотрены вопросы улучшения качества жизни и социальной поддержки горожан с особыми потребностями. По словам руководителя Управления занятости и социальных программ Бауржана Жаубасова, до конца текущего года в каждом районе Алматы будут созданы Службы раннего вмешательства на базе подведомственных организаций управления. Для координации данной работы создана комиссия, в которую вошли представители управлений образования, здравоохранения, занятости и социальных программ.

По поручению акима города, продолжается работа по обеспечению индивидуальными инновационными дорогостоящими техническими средствами реабилитации для 288 человек на сумму 1,3 млрд тенге. Для повышения мобильности в текущем году до 100 машин увеличено количество инватакси. С целью развития творческих способностей и социализации в этом году открыт "Центр социальной интеграции". Вдвое расширен перечень санаторно-курортных организаций, продолжается работа по трудоустройству.

Ведется паспортизация 15 тыс. объектов. В принятой Программе "Единый стандарт ПМСП" предусмотрено обеспечение физической, информационной и цифровой доступности. Вместе с тем, ранее построенные соцобъекты не всегда соответствуют этим требованиям. В этой связи Ерболат Досаев поручил руководителю Управления городского планирования и урбанистики совместно с членами Совета внести предложения по включению в Правила застройки норм инклюзии.

Фото: акимат Алматы

На заседании с предложениями также выступили общественные деятели. В частности, эксперт в области инклюзивного образования Алия Архарова отметила необходимость усиления межведомственного взаимодействия и укрепления потенциала педагогических кадров. Председатель правления РОО "Союз родителей особенных детей" Рауана Сагадиева подняла вопрос создания академии профессий – инклюзивный хаб, где родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли бы получить дополнительное образование или пройти переподготовку по коррекционной педагогике. Председатель "Азиатского общества по правам инвалидов "Жан" Ильяс Фаткулин предложил пилотный проект по обучению цифровым навыкам детей с инвалидностью по зрению. Вопрос необходимости создания условий для получения образования в школах детям с инвалидностью подняла руководитель филиала "Национальный альянс профессиональных социальных работников" Жанар Абдыкалыкова. Председатель ОО "Комиссия по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева" Гульмира Бурашева внесла предложение по привлечению лиц с инвалидностью во все структурные подразделения акимата не только в качестве отраслевых экспертов, но и государственных служащих.

В свою очередь председатель Алматинского городского общества инвалидов Улан Инкарбеков подчеркнул, что Совет уже стал эффективной диалоговой площадкой между акиматом и НПО, где решаются вопросы, касающиеся обеспечения доступной среды для тысяч горожан.

По итогам заседания были выработаны рекомендации и предложения структурным подразделениям по дальнейшему развитию инклюзивной среды в Алматы. Глава города поручил продолжить взаимодействие с членами Совета для разработки Концепции "Инклюзивный Алматы".