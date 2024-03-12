Ерболат Досаев: В Алматы создаются равные возможности для всех

Аким Алматы Ерболат Досаев провел I заседание Совета по развитию инклюзивной среды города, на котором рассмотрены вопросы создания равных возможностей для реализации прав лиц с особыми потребностями их социализации и интеграции в общество.

В совет вошли руководители общественных объединений, представляющих интересы лиц с особыми потребностями всех категорий, уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, депутаты маслихата, члены Общественного совета, руководители государственных органов. Совет возглавил аким города Ерболат Досаев, заместителем председателя является внештатный советник акима города по вопросам инклюзии Касиет Омарова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ходе заседания были обсуждены вопросы внедрения инклюзивных принципов в социально-экономическую сферу города.

"Сегодня в Алматы проживают более 58 тысяч лиц с особенными потребностями, из которых 9 тысяч – наши дети. Важно, чтобы каждый гражданин смог чувствовать себя полноправным членом общества, имея возможность свободно развиваться, учиться, работать и вносить свой весомый вклад в развитие нашего любимого города", – сказал Ерболат Досаев, обращаясь к участникам заседания.

Аким города также отметил, что внедрение принципов инклюзивного города равных возможностей с доступной и качественной социальной инфраструктурой является ключевой задачей работы акимата Алматы. Именно такая цель была заложена в Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По поручению акима Алматы реализуются меры по предупреждению, реабилитации и социализации горожан с ограниченными возможностями, в том числе детей с особыми потребностями. Так, в рамках госсоцзаказа в 2023 году НПО реализован пилотный проект "Раннее вмешательство" по интегрированной модели реабилитации, с охватом более 500 детей. Кроме того, создается единая база данных детей группы риска и реестра детей с церебральным параличом.

На базе Центра перинатологии и детской кардиохирургии города в 2023 году организован Центр охраны плода по принципу "одного окна", где в прошлом году получили консультации более 1,8 тыс. беременных. В 2024 году впервые в стране реализован проект "Клиника одного дня" для своевременного выявления врожденных пороков развития и хромосомных патологий. В этом году планируется охватить 10 тыс. беременных.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С целью включения детей с особыми потребностями в среду сверстников принимаются меры по сокращению сроков прохождения психолого-медико-педагогических консультаций. Так, в Алатауском и Ауэзовском районах, где проживают более 100 тыс. детей, открыты филиалы консультаций. Кабинеты коррекции Алатауского, Наурызбайского районов размещены в новых зданиях центров инновационного творчества школьников, увеличен состав педагогических кадров. Это позволило сократить с 30 до 15 дней срок ожидания обследования.

С октября 2023 года размещен государственный образовательный заказ в 15 организациях на 1400 мест для детей с особыми потребностями.

В рамках мер по созданию условий для инклюзии в прошлом году были дополнительно приобретены инновационные технические средства реабилитации для 433 человек. В целом охват техническими средствами реабилитации в прошлом году составил 90%. В этом году планируется обеспечить охват в 95%, при этом программа дополнительного закупа инновационных средств за счет местного бюджета будет также продолжена.

По поручению акима города продолжается совершенствование услуги по предоставлению инватакси посредством реализации совместного проекта с "Яндекс. Такси". Количество специального транспорта увеличено с 64 до 100 единиц, услугой пользуются более 2 тыс. человек, из которых 800 – дети.

С целью создания безбарьерной среды и повышения мобильности людей с ограниченными возможностями в прошлом году в Алматы впервые проведена паспортизация 7,5 тыс. объектов инфраструктуры. В этом году планируется обследовать еще 15 тыс. объектов. В текущем году планируется адаптировать для нужд горожан с особыми потребностями 750 объектов.

Для самореализации и повышения качества жизни горожан с особыми потребностями предусмотрено субсидирование не менее 70% заработной платы, а также возмещение затрат работодателей на приобретение и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест.

Участники заседания обсудили план работы совета на текущий год. В него включены вопросы доступности медицинских услуг; инклюзивного образования и спорта. Кроме того, члены совета продолжат обследование доступности объектов городской инфраструктуры, изучат вопросы инклюзивного туризма и формирования инклюзивной культуры в обществе.

"Главные принципы нашей работы – вовлеченность, конструктивность и эффективность каждого члена совета во благо формирования инклюзивного общества. Призываю использовать возможности и разделить не только полномочия, но и ответственность перед жителями города по созданию равных условий для развития, учебы, работы. Каждый горожанин должен иметь возможность самореализации, чтобы вносить свой вклад в процветание Алматы", – подытожил Ерболат Досаев.