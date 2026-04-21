Общество

Бектенов о работе акиматов: Не все "особенные" дети охвачены образованием и инклюзивными условиями

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 11:44 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 21 апреля 2026 года раскритиковал акиматы и министерства за медлительность в части обеспечения доступной среды для лиц с особыми потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов заявил, что создание инклюзивной среды формирует условия для полного и равноправного участия каждого человека в жизни общества. Однако, по его словам, в некоторых регионах сохраняются проблемы с созданием благоприятных условий для обучения детей с особыми потребностями.

"Не все "особенные" дети охвачены образованием и инклюзивными условиями в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, других регионах. Психолого-медицинская педагогическая комиссия не может охватить всех нуждающихся детей для оценки их способностей. Ожидание в очереди затягивается до нескольких месяцев. Не хватает узких специалистов – логопедов, сурдологов, реабилитологов. У педагогов не хватает практических навыков работы с особенными детьми и взрослыми. Например, не все учителя знают, как им выстраивать практическую работу с учащимися с особыми образовательными потребностями. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан", – отметил глава правительства.

В этой связи он поручил Министерству просвещения на постоянной основе проводить обучающие курсы для учителей по работе с особенными детьми.

До сих пор не решены, по словам Бектенова, проблемы доступности бассейнов для детей с особыми потребностями – отсутствует необходимое оборудование со специальными устройствами. Это особенно касается регионов.

"Основой создания безбарьерной среды является адаптивность объектов инфраструктуры: от школ до вокзалов, магазинов и аптек. У нас принят национальный стандарт. Для его качественной реализации следует внедрить "универсальный дизайн" и простые доступные правила. Они должны быть обязательными для исполнения. Акиматами не обеспечивается межведомственная координация на местах. До сих пор при адаптации объектов проявляется формальный подход. Не обеспечена в полной мере доступность на вокзалах и в аэропортах, внутри вагонов и самолетов. Медленными темпами проводится оснащение поездов вагонами с инвакупе", – подчеркнул премьер-министр.

Острыми остаются вопросы инклюзии и оказания поддержки семьям с детьми с ментальными нарушениями. Бектенов поручил Минздраву совместно с министерствами труда, промышленности и акиматами решить вопросы адаптации имеющихся спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями.

В целях усиления мер по реализации инклюзивной политики Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами поручено до 1 ноября 2026 года разработать законодательные поправки по вопросам защиты прав лиц с инвалидностью в соответствии с новыми подходами и комплексной моделью поддержки инклюзии. Министерству просвещения поручено до 1 сентября внедрить качественно новую модель инклюзивности в образовании, повышения обеспеченности кадрами и укрепления служб сопровождения. Тогда как министерствам промышленности и транспорта до 1 июня 2026 года поручено утвердить ведомственным приказом "универсальный дизайн" для формирования в стране безбарьерной среды.

21 апреля 2026 года вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов рассказал, что делается для повышения доступности среды для маломобильных групп населения.

