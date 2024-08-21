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Законодательство РК

30 человек зачислят в региональный кадровый резерв Алматы

Зачислят 30 человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:17 Фото: акимат города Алматы
Акиматом Алматы совместно с Департаментом Агентства РК по делам государственной службы проведено заседание региональной кадровой комиссии под председательством акима города Ерболата Досаева, в ходе которого прошел финальный этап отбора кандидатов в региональный кадровый резерв.

Первый этап отбора в региональный кадровый резерв областей и городов республиканского значения стартовал 1 марта. Претендентам предстояло пройти 5 этапов отбора. К участию допускались граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее трех лет. По городу Алматы на первом этапе сдал документы 261 кандидат, к финальному этапу были допущены 43 претендента.

Глава города Ерболат Досаев поздравил и пожелал удачи кандидатам, которые дошли до финального этапа: все они ранее успешно прошли тестирование на знание законодательства, оценку личных качеств и компетенций.

"Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность социальных лифтов для талантливой и целеустремленной молодежи. Я уверен, что наш региональный кадровый резерв послужит именно таким лифтом для наших претендентов", – отметил аким Алматы.
Зачислят 30 человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:17

Фото: акимат города Алматы

В рамках следующего этапа "структурированное интервью" кандидаты представили свои презентации, в которых раскрыли суть и цели предлагаемой идеи, интересного проекта, этапы их реализации, возможные проблемы, ожидаемые результаты и пути их решения.

По итогам отбора 30 резервистов будут зачислены в региональный кадровый резерв, которые в течение двух лет могут претендовать на различные вакантные должности в местные исполнительные органы города без конкурса.

Заместителем председателя региональной комиссии является руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы Әлімхан Шынарай. В состав комиссии также вошли председатель маслихата города Меиржан Отыншиев, председатель Ревизионной комиссии по городу Алматы Алтай Бердикулов и руководитель аппарата акима Айдар Жакибаев.

Зачислят 30 человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:17

Фото: акимат города Алматы

В целях обеспечения прозрачности деятельности комиссии на последнем этапе отбора Департаментом по делам госслужбы были привлечены независимые отраслевые эксперты, которые отметили, что была обеспечена прозрачность и справедливое прохождение отбора для всех кандидатов.

"Право подачи на конкурс имели все граждане, и на предпоследнем этапе, где мы как эксперты присутствовали, мы увидели, что, помимо госслужащих, были также представители бизнеса, учителя, врачи, академическая сфера, квазигосударственного сектора. Равный доступ всем был обеспечен. Открытость и транспарентность были обеспечены", – сказал председатель ОЮЛ "Гражданский альянс Алматы" Каиржан Абдыхалыков.
Зачислят 30 человек, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:17

Фото: акимат города Алматы

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