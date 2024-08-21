Систему финансирования детских садов хотят пересмотреть в Казахстане

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции 21 августа 2024 года поделилась планами пересмотреть систему финансирования детских садов, сообщает Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова сообщила, что сейчас в пилотном режиме в Таразе тестируют новый формат финансирования детсадов – ваучерное финансирование. Предполагается, что она заменить действующую систему госзаказа среди детских садов.

"Доступ к такой системе финансирования могут получить только детсады, соответствующие всем требованиям, предусмотренным законами Казахстана. Будет создана информационная платформа. Все детские сады – государственные и частные – имеют право войти в этот портал. Конкурса на госзаказ как такового не будет, но допуск к порталу для оказания услуг будут давать местные органы образования. Родители будут сами выбирать детские сады и будут стоять не за местами в детские сады, а за ваучерами, которые будут предоставляться местным бюджетом", – сказала она.

При этом финансирование, по ее словам, будет осуществляться по факту посещения ребенком детского сада.

"Тогда как сейчас у нас если имеются 45 детей, мы перечисляем, а посещают они или нет, вопрос остается открытым. По крайней мере, практика работы в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях показал, что у нас иногда один ребенок ходит в четыре садика и в четыре садика идет финансирование этого ребенка", – заявила Дуйсенова.

14 августа сообщалось, что правила оплаты дошкольного обучения в детсадах планируют поменять с 1 января 2025.