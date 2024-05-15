Депутат попросил пересмотреть продовольственную корзину в Казахстане

Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов 15 мая направил запрос заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой о том, что необходимо пересмотреть продовольственную корзину. Он считает, что прожиточный минимум должен быть 115 710 тг, передает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Рахимжанов отметил, что партия ОСДП считает, что расчетные показатели должны быть пересмотрены с минимализма на базовые стандарты потребления и социальной защиты.

"Поскольку величина прожиточного минимума служит основой для установления государственной базовой пенсионной выплаты, государственных социальных пособий по инвалидности и случаю потери кормильца, пособий воспитывающему ребенка с инвалидностью и назначаемого лицам, осуществляющим уход, то методика определения величины прожиточного минимума должна отвечать базовому стандарту качества жизни", – озвучил депутат.

По его словам, в настоящее время продовольственная корзина включает 43 наименования продуктов питания, которые обеспечивают суточную энергетическую ценность в 2175 ккал минимального набора продуктов питания.

"Считаем неприемлемым снижение количества продуктов питания до 43, так как в Приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 503 "Об утверждении научно обоснованных физиологических норм потребления продуктов питания" определены 64 наименования продуктов питания. Мы и это количество считаем очень скудным. Количественный и качественный состав не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону народа Казахстана, и несет угрозу здоровью наших граждан", – продолжил Асхат Рахимжанов.

Он считает, что Казахстан должен ровняться на развитые страны мира.

"К примеру, во Франции более 500 наименований, включая походы в ресторан. Наша партия на ежемесячной основе проводила мониторинг цен по всей республике, взяв за основу продукты питания, определенные в вышеуказанном Приказе. На начало мая месяца текущего года в среднем по республике расходы на продукты питания, по нашим расчетам, составляют 63 641тг", – сказал депутат.

По его мнению, соответственно, прожиточный минимум должен быть 115 710 тг.

"Органы статистики дают иные цифры, что в разы меньше. Реальная картина жизни не имеет ничего общего с данными цифрами. Необходим новый подход в социальной защите государства, поэтому предлагаю, рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, с участием специалистов нашей партии, по разработке новой продовольственной корзины, которая будет отвечать как международным стандартам, так и национально культурным потребностям", – резюмировал он.

14 мая стало известно, какие продукты и товары, по мнению казахстанцев, дорожают больше всего.