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Систему оценки деятельности детсадов хотят внедрить в Казахстане

Детский сад, детский садик, дети, няни, няня, детсад, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 20:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов 21 августа 2024 года рассказала о планах внедрить систему оценки деятельности детских садов, сообщает Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова отметила, что по данным Минпросвещения, более половины детей, которые посещают детские сады, поступают в школу неподготовленными.

"Это данные о детях, которые посещают детские сады. А информации о подготовке детей, которые не посещают детские сады, у нас и вовсе нет", – сказала она.

Она предлагает оценивать работу детсадов по индивидуальной карте развития ребенка.

"Она станет основным документом, который будет показывать динамику накопления базовых навыков ребенком, а также его эмоциональную и психологическую подготовку к школе. Далее эта карта будет передаваться в школу. Сейчас ее оставляют в детсадах. Учителя, получая эту карту, будут использовать ее для определения тактики работы с детьми, которые к ним пришли", – пояснила Тамара Дуйсенова.

По ее словам, эти меры не только будут усиливать связь школ и детских садов, но также позволят дать оценку работе последних.

"Сегодня есть системы качества в среднем и высшем образовании, чего нет в системе дошкольного образования. Планируем внедрить информационную систему, которая позволит нам оценивать работу детских садов. В ее основе будет лежать индивидуальная карта развития ребенка", – сказала заместитель премьер-министра.

21 августа заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова поделилась планами пересмотреть систему финансирования детских садов.

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