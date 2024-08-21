Хорошей новостью для студентов колледжей поделилась Дуйсенова

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на августовской конференции педагогов 21 августа 2024 года рассказала, какие нововведения ожидают в ближайшем будущем студентов колледжей, сообщает Zakon.kz.

Тамара Дуйсенова указала на необходимость формирования преемственности между колледжами и вузами, как между детскими садами и школами.

"Вы знаете, что у нас уже более 27 зарубежных вузов, по данным Министерства науки и высшего образования, пришли в Казахстан и работают. Они готовят инженеров высшего уровня, то ТиПо должны дополнить их техниками, технологами, механиками нового поколения. Хочу напомнить, что ранее, в советское время, лица, окончившие техникумы с отличием, принимались сразу на третий курс вуза без экзаменов. Эта практика должна быть возобновлена", – отметила она.

При этом указала на то, что для колледжей будет введен KPI.

"Сертификационные центры должны оценивать не только навыки выпускников колледжей, но и навыки конкретных организаций образования. Сертифицированные и трудоустроенные выпускники будут являться ключевым индикатором работы ТиПо. Такова мировая практика, и мы должны прийти к этим стандартам. Те колледжи, которые не могут дать качественное образование, должны будут объединяться с сильными колледжами", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

21 августа Тамара Дуйсенова рассказала о планах внедрить систему оценки деятельности детсадов.