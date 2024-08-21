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Более 12 километров дорог отремонтируют в районе Акмолинской области

дороги, ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 20:57 Фото: акимат Жаксынского района
В Жаксынском районе Акмолинской области идет комплексная работа, направленная на улучшение качества автодорог. В регионе реализуют ряд проектов по ремонту дорожной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Подробности рассказали в районном акимате, где отметили, что в 2024 году на проведение среднего ремонта дорог и водопропускных устройств выделены немалые ресурсы:

"Проводится ремонт автомобильной дороги районного значения "Новокиенка-Перекатное". Завершился средний ремонт трубы на четвертом километре автомобильной дороги районного значения "Подъезд к селу Баягиз". По нему все работы проделаны в полном объеме. Также началась подготовка к среднему ремонту водопропускной трубы на седьмом километре автомобильной дороги районного значения "Жаксы-Кировское", а также организационные мероприятия и завоз материалов".

Особое внимание в регионе уделяют улучшению качества дорог и в сельской местности. В Жаксынском районе реализуется проект по среднему ремонту улиц в селе Ишимское. На данный момент все работы завершены в полном объеме.

В районном акимате отметили, что в этом году запланирована реализация 13 проектов по средним и текущим ремонтам улично-дорожной сети дорог сельских населенных пунктов и дорог районного значения:

  • уже завершили средний ремонт внутри-поселковых дорог по улице Рагузова в селе Киевское, протяженность которых составляет — 1,2 км;
  • в ближайшее время приступят к среднему ремонту внутри-поселковых дорог по улице Акана Сери в селе Кировское";
  • успешно проделан средний ремонт внутри-поселковых дорог по улице Элеваторная в селе Жаксы;
  • планируется начать средний ремонт дороги по улице Интернациональная в селе Калининское;
  • завершился средний ремонт внутри-поселковых дорог по улице Жакупова в селе Жаксы.
"В скором времени начнется средний ремонт внутри-поселковых дорог по улице Райавтодор в селе Жана-Кийма. Также, проделан ремонт внутри-поселковых дорог по улице М.Маметовой в том же селе. Намечается средний ремонт внутри-поселковых дорог по улице Майкотова в селе Терскан. Также запланирован ремонт внутри-поселковых дорог по улице 25 лет целины в селе Тарасовка", – перечислили в акимате.

Местные исполнительные органы добавили, что в полном объеме завершен средний ремонт внутри-поселковых дорог по улице Школьная в селе Подгорное. Активно ведутся работы по текущему ремонту дороги районного значения "Новокиенка-Перекатное" протяженностью четыре километра. К тому же, продолжается ямочный ремонт внутри-поселковых дорог по селу Жаксы.

"Планируется ремонт дороги районного значения подъезда к селу Баягиз и подъезда к поселку Чапаевское общей протяженность порядка 20 км".

В отделе жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог Жаксынского района также сообщили, что в 2024 году в общей сложности отремонтируют дороги протяженностью 12,9 километров:

"В прошлом году в Жаксынском районе отремонтировали более 19 км. дорог. Напомним, что в районе насчитывается порядка 253 дорог протяженностью 260 км. Из них асфальтовым покрытием обеспечено 118,7 км".

В районном акимате добавили, что все дороги райцентра и сельской местности, требующие ремонта, поэтапно приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что в Актау по итогам прокурорской проверки работы государственных органов по обеспечению дорожной безопасности, наказали сотрудника акимата.

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