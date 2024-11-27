В Акмолинской области построили и отремонтировали порядка 600 километров автодорог

В регионе комплексно ведется работа по строительству и ремонту автодорог местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов Акмолинской области.

Строительно-монтажные работы ведутся по программам "Строительство и ремонт автомобильных дорог местного значения", "Комплексный план социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к Астане", "Развитие регионов", "Ауыл-Ел-Бесігі", "Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны", "Развитие моногородов и малых городов", "Трансферты на строительство и ремонт дорог районного значения, улично-дорожной сети населенных пунктов и городов Кокшетау, Степногорск, Косшы" и "Строительство подъездных путей к Комфортным школам".

"Продолжается реализация крупных проектов по капитальному и среднему ремонту таких важных участков автодорог, как "Щучинск-Степняк-Валиханово", "Восточный обход г. Астана – станция Сарыоба", "Бабатай-Волгодновка-Береке-Булаксай", "Новый Колутон-Акколь-Азат-Минское", "Щучинск-Николаевка" "Бурабай-Катарколь", "Коргалжын-Арыкты-Сабынды", "Жаксы-Державинск", "Есиль-Свободное-Раздольное", "Жолымбет-Шортанды-Пригородное". Большое внимание уделено строительству и ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов, в том числе прилегающих к столице, это Косшы, Талапкер, Караоткель, Коянды, Жибек Жолы, Кызылжар и Кызылсуат", – сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

В ведомстве проинформировали, что ремонтируются дороги, пострадавшие от паводков.

"Протяженность размытых участков дорог составила более 20 километров и имеются разрушения на трех мостах: "Жалтыр-Макинск" 70 км на реке Жолболды, "Кийма-Терсакан" 1 км, мост в городе Кокшетау на улице Байкена Ашимова, к тому же дополнительно на участке дороги "Акмол-Нуресиль-Талапкер" необходимо строительство нового моста. Однако по 15-ти участкам проезжая часть восстановлена частично. В этой связи из резерва правительства выделены средства в размере 4,8 млрд тенге на реализацию 15-ти проектов в Астраханском, Атбасарском, Есильском, Жаркаинском районах и в городе Кокшетау", – добавили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области.

Одним из важных и социальных вопросов является общественный транспорт. По информации ведомства, в настоящее время на территории области перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется на 108 регулярных маршрутах. Как проинформировали в управлении, за последние три года объем инвестиций в общественный транспорт из местного бюджета составил 5,1 млрд тенге. Работа, направленная на улучшение условий автомобильных перевозок и качества дорог, в регионе продолжится.