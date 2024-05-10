Сколько лифтов нуждаются в замене и кто отвечает за их работу в Казахстане

В стране участились случаи падения лифтов. Эксперты говорят, что проблема заключается в изношенности подъемников. Кроме того, их обслуживанием зачастую занимаются компании, которые не имеют соответствующую квалификацию.

И вот недавно, 8 мая 2024 года, в многоэтажном жилом доме по проспекту Ауэзова в Семее упал лифт, в котором находились шесть человек. Всех доставили в больницу. В Департаменте полиции региона рассказали, что инцидент произошел из-за перевеса. В этой связи корреспондент Zakon.kz решил выяснить у президента Национальной ассоциации лифтовиков Казахстана Ержана Игибаева, каково состояние казахстанских лифтов и кто отвечает за их безопасность.



– Ержан Минимханович, сколько лифтов в Казахстане считаются устаревшими?

– Лифтовая отрасль Казахстана требует оперативного вмешательства со стороны государства, поскольку на сегодняшний день лифтовой парк страны значительно устарел. На сегодняшний день около 4000 подъемников по всей стране требуют модернизации. Это лифты со сроком эксплуатации более 25 лет. Проблема должна решаться акиматами. Они должны проводить определенные мероприятия по выделению бюджета на замену устаревшего оборудования. Поскольку на сегодняшний день в каждом регионе Казахстана есть проблемы, но акиматы к ней, так скажем, относятся не совсем серьезно.

– Прокомментируйте падение лифта в жилом доме Семея, как и из-за чего все произошло?

– Случай, который произошел в Семее, дает подтверждение моим словам, поскольку лифт, в котором произошел несчастный случай, по имеющейся у нас информации, сорвался он или нет, я пока не осмелюсь сказать, но знаю точно, что это лифт с нормативным сроком эксплуатации более 25 лет. Это устаревший лифт, и, по сути, эксплуатация его должна быть запрещена в Казахстане. Это еще раз подтверждает, что такие ситуации, возможно, в республике будут повторяться не раз.

– Насколько много падений лифтов в РК в сравнении с общемировой статистикой?

– На самом деле ситуаций, когда падает лифт, у нас в Казахстане, да и вообще в мире, очень мало. В Казахстане был случай падения в 2018 году в Актобе, когда погибла журналистка. Несчастный случай произошел, когда она шагнула в шахту лифта, и ее травмы были несовместимы с жизнью, она погибла. Тогда этот случай взбудоражил не только общественность, государство тоже обратило внимание на лифтовую отрасль. В 2018 году мы разработали национальный стандарт, в котором были прописаны четкие правила и требования к лифтовым компаниям. Но, к сожалению, не все лифтовые компании на сегодняшний день соответствуют этим требованиям.

– Какие организации следят за лифтами в Казахстане и насколько квалифицированны наши специалисты?

– На сегодняшний день органом по контролю за лифтами в Казахстане являются местные исполнительные органы, то есть акиматы городов и районов, где находятся многоэтажные здания. До этого эти функции были у Комитета промышленной безопасности, однако в результате реформ эти функции были переданы акиматам. Хочу сказать, что это не улучшило ситуацию, а можно даже сказать, усугубило, поскольку акиматы не справляются с этой задачей. Мы со своей стороны считаем, что эти функции не свойственны акиматам, поскольку у акиматов достаточно других задач. У них нет необходимого штата, нет квалифицированного персонала, который мог бы разбираться в проблемах лифтового оборудования. И эта проблема очень актуальна. Проблема лифтовой отрасли Казахстана возникла после того, как отменили лицензирование в нашей отрасли. Ранее наша деятельность подпадала под лицензирование. Ее отменили, и у нас на рынке на сегодняшний день появилось очень много компаний, которые ведут недобросовестную деятельность в разрез всем нормам, правилам и требованиям законодательства Республики Казахстан.

– По какой причине чаще всего "падают" лифты в Казахстане?

– Мы на сегодняшний день видим случаи, так скажем, внештатных ситуаций "падений" лифтов. Наверное, сказать сложно и будет преждевременно, поскольку для того, чтобы лифт упал, нужно очень сильно постараться и очень сильно бездействовать. Поэтому таких случаев в Казахстане пока у нас зарегистрировано не было. Да, очень много внештатных ситуаций, но падения лифтов пока в Казахстане не было.

– Сколько лифтов сейчас в стране требуют капитального ремонта?

– Я бы выделил три региона с самым большим количеством устаревших лифтов. Это Павлодар, Усть-Каменогорск и Атырау, а также Семей. Замена лифтов в этих регионах идет очень медленно. Я говорил о том, что акиматам нужно активней вести работу в этом направлении, запрашивать бюджетные средства.

– Кто регулирует качество лифтов и отвечает перед законом в случае ЧП в Казахстане?

– Компании, которые занимаются их обслуживанием, – это участники рынка. Они должны обладать аттестатом в области промышленной безопасности, а также соответствовать национальному стандарту ST 3305. К сожалению, на сегодняшний день многие компании, это мы можем откровенно сказать, не имеют аттестата, не имеют свидетельства соответствий национального стандарта. И еще раз повторюсь, акиматы это не выявляют, не работают должным образом, чтобы пресекать такие случаи. Не скажу, что все акиматы. Но в большинстве случаев.

ЧП в лифте Семея – не единственный случай в Казахстане. Три года назад в жилом комплексе Астаны произошло резкое торможение лифта между этажами, когда внутри находились 31-летний мужчина и его 16-летняя племянница. В результате происшествия никто не пострадал.

Были и моменты, когда лифт с людьми заблокировало в ЖК из-за драки. Инцидент произошел в Алматы. После получения заявки ТОО направило на место электромеханика, который обнаружил, что лифт застрял между первым этажом и паркингом. В связи с физическим воздействием на двери кабины разорвалась цепь безопасности.

К слову, лифт по закону принадлежит жильцам кондоминиума. Тогда будут ли они отвечать, если произойдет ЧП? Оказывается, что, по нормам закона "О гражданской защите", нет. Как найти тех самых крайних и кто должен оплачивать замену аварийного лифта, можно прочитать, перейдя по ссылке.