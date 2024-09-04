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Законодательство РК

В Казахстане утвердили национальный классификатор товаров, работ и услуг

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 16:15 Фото: freepik
Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК подписал приказ от 29 августа 2024 года "О некоторых вопросах стандартизации", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2024 года Национальный классификатор РК "Общий классификатор товаров, работ и услуг"", — говорится в документе.

Также утвержден "Алгоритм по внесению изменения или дополнения в Общий классификатор товаров, работ и услуг".

Вместе с тем с 1 октября 2024 года вводится в действие Изменение 1 к СТ РК 3361-2022 "Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цементов и клинкера портландцементного".

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

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