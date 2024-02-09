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Акиму Алматы пожаловались на стройку в русле реки Есентай

Досаеву пожаловались на незаконную стройку в русле реки Есентай Фото: Zakon.kz
Акиму Алматы на встрече с населением Медеуского района 9 февраля пожаловались на незаконное строительство в русле реки Есентай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Один из жителей Медеуского района рассказал, что по улице Оспанова в русле реки Есентай идет незаконное строительство. Мужчина отметил, что не раз обращался в госорганы, но получал противоречивые ответы.

"На данный момент здание не принято в эксплуатацию. Вчера в прокуратуре мне дали два ответа за подписью прокурора Алматы и первого заместителя, что усматривается состав правонарушения, связанный с незаконным сокращением водоохранной зоны. В 2014 году экс-аким Ахметжан Есимов подписал постановление, но это прерогатива правительства – сокращать водоохранные зоны. Я обратился в Антикор с этим вопросом. Надеюсь, что он будет в центре внимания, учитывая, что при таком неправильном строительстве гибнут люди. Никто не должен нарушать законы", – сказал алматинец.

Ерболат Досаев отметил, что поднимаемый вопрос особо остро стоит в Медеуском и Бостандыкском районах. Проблему нелегальной застройки рассматривает Управление градостроительного контроля Алматы.

"Ваше обращение в прокуратуру будет рассмотрено. Акимат начал большую работу по исковым заявлениям за прошедшие полтора года, но юридические и физические лица находят изъяны в законе. Потом акимат выигрывает дело на уровне Верховного суда, но жители подают заявление на действия судебных исполнителей. Надеюсь, что город начатое дело доведет до конца. Если прокуратура внесет соответствующее представление, мы примем решение", – подчеркнул Ерболат Досаев.

Ранее аким Алматы пообещал горожанам усилить контроль за строительством в предгорной местности.

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