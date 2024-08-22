Абиба Абужакынова показала свой новый подарок

22 августа участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова поделилась с подписчиками фотографиями с новым подарком, сообщает Zakon.kz.

Со слов дзюдоистки на ее странице в Instagram, этот подарок достался ей от спортивного клуба дзюдо "Jenys".

"Как капитан клуба, я считаю этот подарок еще одним стимулом не останавливаться и продолжать усердно трудиться, принимая это как новый вызов". Абиба Абужакынова

Спортсменка пишет, что Олимпийские игры определенно изменили ее жизнь. Она благодарна за всестороннюю поддержку, несмотря на отсутствие олимпийской медали.

"Я воспринимаю это как награду за многолетний труд, за мои усилия, пот и беспрерывные тренировки", – подчеркнула дзюдоистка.

К сожалению, Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.