Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Абиба Абужакынова показала свой новый подарок

Подарок, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:55 Фото: Instagram/abiba48
22 августа участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова поделилась с подписчиками фотографиями с новым подарком, сообщает Zakon.kz.

Со слов дзюдоистки на ее странице в Instagram, этот подарок достался ей от спортивного клуба дзюдо "Jenys".

"Как капитан клуба, я считаю этот подарок еще одним стимулом не останавливаться и продолжать усердно трудиться, принимая это как новый вызов".Абиба Абужакынова

Спортсменка пишет, что Олимпийские игры определенно изменили ее жизнь. Она благодарна за всестороннюю поддержку, несмотря на отсутствие олимпийской медали.

"Я воспринимаю это как награду за многолетний труд, за мои усилия, пот и беспрерывные тренировки", – подчеркнула дзюдоистка.

К сожалению, Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Читайте также

Не смогли доказать происхождение богатства и лишились его, Казахстан, возврат активов
Казахстанцы лишились богатства на 10 млн долларов
Информацию о маньяке в Алматы прокомментировали в полиции
Информацию о ворующем детей маньяке прокомментировали в полиции Алматы
Башня &quot;Кок-Тобе&quot; светится
Башня "Кок-Тобе" заиграла новыми красками
Алия Абди
Атырауская область Казахстан BMW 2024 год Автопромышленность Дзюдо Олимпийские игры Спортсмены Подарки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Казахстанский боксер высказался об Олимпиаде-2024
Олимпийский чемпион объяснил, почему казахстанские боксеры не проявили себя на Играх в Париже
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: