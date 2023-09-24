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Азиада-2022: Абиба Абужакынова прошла в полуфинал по дзюдо

Абиба Абужакынова Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова прошла в полуфинал по дзюдо на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

В схватке за финал она поборется со спортсменкой из Южной Кореи.


Также казахстанка Елена Потапенко заняла 5-е место в индивидуальных соревнованиях по современному пятиборью среди женщин на Азиатских играх в Ханчжоу и получила олимпийскую лицензию на Игры во Франции в 2024 году.

А на соревнованиях по плаванию Адильбек Мусин и Аделаида Пчелинцева обновили рекорды Казахстана.

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