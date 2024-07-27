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Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпиады в Париже

борьба на ОИ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 21:01 Фото: Сали Сабиров
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК, в схватке за третье место в весовой категории до 48 килограммов Абужакынова встретилась с Тарой Бабулфат из Швеции. Соперница оказалась сильнее, выиграв досрочно встречу и завоевав "бронзу". Казахстанка в свою очередь завершила выступление на своей первой Олимпиаде без награды.

Добавим, что в скором времени состоится финал у мужчин в весе до 60 килограммов. В нем примет участие Елдос Сметов. 

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительном раунде на Олимпиаде-2024 и поборется за "бронзу".

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