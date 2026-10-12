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Общество

"Троих убил, одного зарезал": полиция Алматы прокомментировала рассылку о маньяке

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:02 Фото: pixabay
В Казнете рассылают информацию о якобы орудующем в Алматы маньяке, сообщает Zakon.kz.

Автор отмечает, что жертвами преступника стали четыре человека: "троих убил и одного зарезал". Также сказано, что происходили все эти события на оживленном перекрестке улицы Бауыржана Момышулы и проспекта Абая.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) успокоили жителей, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности и является фейковой.

"Граждан призываем руководствоваться сведениями, полученными из официальных источников. Также предупреждаем об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации".Пресс-служба ДП Алматы

Немного ранее появилась информации о задержании четырех человек. Их подозревают в убийстве 61-летнего мужчины и возможной причастности к незаконному завладению его квартирой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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