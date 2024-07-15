Мужчина ранил ножом подростка в Алматы

В Турксибском районе Алматы сосед напал на двух подростков. Одного из них 47-летний мужчина ранил, другой смог отбиться и убежать, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала жительница Алматы Динара Муратова, инцидент произошел 15 мая 2024 года вечером в мкр. Шуакты.

"На моего 15-летнего племянника и его одноклассника без причины напал с ножом сосед 1977 г. р. Мальчишки у своего дома катались на мопеде, который все время глох. Их остановил пьяный мужчина, крича матом и угрожая. Мальчишки не узнали в нем соседа, так как ранее почти не пересекались. После короткого диалога подростки поняли, что тот пьян, нет смысла с ним разговаривать, и вернулись к починке мопеда. А сосед пошел к себе домой, надел жилетку, спрятал в ней нож. И вернулся к мальчишкам... Он подошел сзади, толкнул в плечо моего племянника и, когда тот обернулся, воткнул нож в пах, вынул и замахнулся снова, но племянник успел его оттолкнуть и тот упал. В этот момент одноклассник увидел, что у соседа в руках окровавленный нож, а его друг в крови, окрикнул его, чтобы тот быстрее бежал домой. Племянник был в шоке и не сразу понял, что ранен. А пьяный сосед бросился с ножом на второго подростка, но тот смог отбиться, кидая камни и успев забежать к нам во двор. А сосед просто пошел обратно домой", – поделилась подробностями нападения алматинка.

Она поблагодарила алматинских медиков, которые довезли, остановили кровь, зашили, госпитализировали.

"Там же врач мне обмолвился: чудом не задета ни бедренная артерия, ни половые органы, нож остановился буквально у семенного канатика (дно раны). Глубина ножевого ранения – 6 см", – уточнила Динара Муратова.

По ее словам, соседа задержали, но не арестовали.

"Дело завели по ч. 1 ст. 107. Это умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Экспертиза же показала легкий вред здоровью, несмотря на тот факт, что ребенку было нанесено проникающее ножевое ранение в жизненно важную область... И сейчас решается вопрос, будет ли дело переквалифицировано по другой статье – возможно более легкой, мы не знаем. Сосед может отделаться штрафом, общественными работами, в общем, просто погладят по головке, хотя он должен быть изолирован от общества, должен сидеть в тюрьме. Сейчас он на свободе", – отметила Динара Муратова.

Алматинка обратилась в прокуратуру Турксибского района по поводу переквалификации дела по более тяжелой статье. Соседи тоже обратились в прокуратуру, так как боятся за своих детей.

Корреспондент Zakon.kz обратилась за комментарием в городскую полицию.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплекса следственных действий по уголовному делу будет принято процессуальное решение. Виновный непременно будет привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В середине июня 2024 года в соцсетях появилось видео нападения. На кадрах видно, как женщина выходит их квартиры, закрывает дверь и спускается вниз по лестнице. В этот момент из-под лестничной клетки появляется мужчина и наносит ей несколько ножевых ранений. Оставив женщину лежать, он убегает. Пострадавшая – в реанимации. Позднее полицейские задержали подозреваемого.