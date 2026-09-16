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Общество

Полиция Алматы ищет жертв вымогателя

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 13:17 Фото: zakon.kz
В Алматы полиция Ауэзовского района ведет расследование по факту вымогательства денег у предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 16 сентября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП), по предварительным данным, мужчина, представляясь общественным активистом, систематически требовал деньги у людей, ведущих предпринимательскую деятельность.

"При этом он ссылался на возможность обращения в государственные органы и создания препятствий для дальнейшей работы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование.

"Установлены несколько лиц, сообщивших об аналогичных обстоятельствах. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательств. Просим граждан, располагающих информацией о подобных фактах, обращаться в полицию", – обратился начальник Управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Другой казахстанец умудрился заниматься вымогательством прямо из колонии. Он подключился по видеосвязи к подельникам и требовал с двоих заложников деньги.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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