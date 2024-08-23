В Алматы в школы пойдут более 28 тысяч первоклассников

В Алматы в новом учебном году впервые пойдут в школу 28 тысяч детей. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель акима Алматы Асем Нусупова.

По состоянию на 21 августа в 1-й класс принято 27 490 детей. Однако прием продолжится до 31 августа, и, по прогнозам Управления образования, количество первоклассников составит 28 144.

"Впервые за последние три года наблюдается снижение количества первоклассников – по сравнению с прошлым годом снизилось на 4000 человек. В целом, за парты сядут 308 519 детей", – привела данные Асем Нусупова.

Для подготовки детей к школе 1 августа стартовала традиционная ежегодная республиканская акция "Дорога в школу". Финансовую помощь в размере 55 тыс. тенге получили 12 684 нуждающихся ребенка. Напомним, акция направлена на поддержку детей из социально уязвимых слоев населения и проводится за счет бюджетных средств Фонда всеобуча, спонсоров и меценатов.

"В этом году из местного бюджета в Фонд всеобуча выделен 1,6 млрд тенге. На приобретение школьной формы, спортивной одежды и канцелярских товаров предусмотрено 697 млн тенге. За счет спонсоров и меценатов оказана помощь 5010 детям на общую сумму 275 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается", – отметила замакима.

Кроме того, в новом учебном году продолжится реализация проекта "Школьный автобус", который стартовал в прошлом году в 30 государственных школах.

"В 2023 году было закуплено 100 автобусов, что позволило охватить более 8 тысяч детей. В этом году планируется закупить еще 100 автобусов для 23 школ с охватом более 6 тысяч детей. Таким образом, в новом учебном году будет организован подвоз 200 автобусами более чем 14 тысяч детей. Всего на развозку выделено 2,5 млрд тенге", – прокомментировала Асем Нусупова.

Фото: акимат Алматы

Вместе с тем в Алматы реализуется проект по предоставлению правильного сбалансированного питания.

"В этом году для обеспечения детей 1-4-х классов и детей 5-11-х классов из категории СУСН бесплатным питанием в местном бюджете предусмотрено 16,5 млрд тенге. Планируется охватить более 133 тысяч обучающихся. Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", – сообщила заместитель акима города.

По данным Управления образования, всего в Алматы функционируют 337 школ, из них 215 государственных и 122 частных. В прошлом учебном году в них обучались 336 486 детей.