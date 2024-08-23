Алматинцев предупредили об опасности в роще Баума

В региональном природном парке "Медеу" обратились к жителям и гостям Алматы с предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В публикации от 23 августа отмечается необходимость соблюдать осторожность в роще Баума.

"В последнее время были зарегистрированы случаи падения деревьев, что может представлять опасность для посетителей. Поврежденные деревья могут стать источником заражений и привлечь вредителей. Они зимуют в таких деревьях, выдерживают низкие и высокие температуры, размножают болезни и могут заразить здоровые деревья", – отметили в парке.

Для безопасности и сохранения природы там просят соблюдать следующие правила:

не подходите к поврежденным деревьям. Они могут обвалиться при ветре, дожде или от собственной тяжести.

соблюдайте дистанцию. Оставайтесь на безопасном расстоянии от деревьев, особенно при сильном ветре.

не ломайте ветки и не повреждайте кору. Это может усугубить состояние деревьев и способствовать распространению болезней.

В парке напомнили, что роща Баума была основана в 1894 году, в 2024 году ей исполнилось 130 лет. Из-за перестойности древостоя, после каждой непогоды там наблюдаются буреломы.

В январе 2024 года в акимате Алматы сообщали, что во втором квартале 2024 года должны завершить подготовку проектов по благоустройству рощи Баума для организации спортивных мероприятий, марафонов; Большого Алматинского канала с обустройством рекреационных, пляжных зон и обновлением пешеходных мостов; а также пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка".