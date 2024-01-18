Когда благоустроят рощу Баума, БАК и территорию у Малой Алматинки

Сроки благоустройства рощи Баума, территории у Большого Алматинского канала (БАК) и пешеходной зоны у реки Малая Алматинка снова перенесли, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О реконструкции рощи Баума в Алматы говорят уже давно. Ранее сообщалось, что в 2023 году проектные работы по благоустройству парковой зоны должны были завершить, а сами строительные работы закончить в середине 2024 года.

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"Во втором квартале 2024 года завершится подготовка проектов по благоустройству рощи Баума для организации спортивных мероприятий, марафонов; Большого Алматинского канала с обустройством рекреационных, пляжных зон и обновлением пешеходных мостов; а также пешеходно-прогулочной зоны вдоль реки Малая Алматинка", – сообщил Ерболат Досаев жителям Турксибского района 18 января.

По словам акима, в 2024 году, впервые за 60 лет, проведут очистку дна Аэропортовского озера с дальнейшим благоустройством прилегающей территории.

В целом, в 2023 году в Турксибском районе обустроили пешеходно-прогулочные зоны по улицам Молдагалиева и Чехова, реконструировали два сквера у Дома школьников №6 и аэропорта.