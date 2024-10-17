В районе Акмолинской области реализуют ряд инфраструктурных проектов

В нескольких селах Зерендинского района Акмолинской области идет строительство и реконструкция сетей водоснабжения. Подробнее рассказали в местной администрации.

На сегодняшний день в селе Бирлестик Зерендинского района продолжается реконструкция водопроводных сетей. Реализация проекта завершена на 90%, в ноябре текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. Параллельно ведется строительство водовода и разводящих сетей в селе имени Сакена Сейфуллина. Окончание работ по данным проектам запланировано на 30 ноября 2024 года.

"На сегодняшний день 70% работ от общего объема выполнено. Также в селе Гранитное проводится реконструкция канализационных сетей, что значительно улучшит качество водоотведения в районе. Реализации проекта – на этапе завершения строительства: благоустройство, рекультивация и подключение абонентов жилых домов.Эти проекты являются важной частью комплексной программы развития сельских территорий, направленной на улучшение качества жизни населения", — сообщили в акимате Зерендинского района.

Помимо обеспечения качественной питьевой водой в регионе особое внимание уделяется улучшению качества и созданию сетей электроснабжения.





"В прошлом году мы заключили договор с ТОО "Универсалстройсервис" из города Шымкент по объекту "Строительство линий электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области" на сумму 434 963 784.14 тенге. Проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции – 28 штук, также установка железобетонных опор — 383 штуки, общая протяженность линий – 15 516 метров. На данный момент все строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2023 года, проведена регистрация в органах архитектуры. С 28 по 30 декабря 2023 года произведено пробное подключение к существующим сетям электроснабжения, на период тестового режима аварий и дефектов не наблюдалось. В настоящее время ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского отдела" готовится документация, госакт на землю и техпаспорт для регистрации объекта в органах юстиции, с последующей передачей балансо содержащей организации. На данный момент идет переподключений линий", — сообщили в акимате Зерендинского района.

По информации акимата Зерендинского района, в следующем году в регионе запланировано реализовать ряд проектов по строительству водопроводных сетей в селах Акадыр, Садовое, Жылымды, Коктерек, Канай Би, Дороговка и Конысбай. К тому же, в селе Акколь построят линию электроснабжения к объектам индивидуального жилищного строительства.