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По улице Сыганак в Астане перекроют дорогу до 26 августа

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 20:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 24 по 26 августа из-за работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна частично перекроют дорогу по левой стороне ул. Сыганак на участке от ул. Айтматова до пр. Туран, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, движение будет организовано по правой стороне.

Ремонт дорог, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 20:40

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

24 августа в столичном дачном массиве Коянды района Байконыр открыли новое общественное пространство.

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