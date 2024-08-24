По улице Сыганак в Астане перекроют дорогу до 26 августа

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

С 24 по 26 августа из-за работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна частично перекроют дорогу по левой стороне ул. Сыганак на участке от ул. Айтматова до пр. Туран, сообщает Zakon.kz.

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