По улице Сыганак в Астане перекроют дорогу до 26 августа
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 24 по 26 августа из-за работы по устройству верхнего слоя дорожного полотна частично перекроют дорогу по левой стороне ул. Сыганак на участке от ул. Айтматова до пр. Туран, сообщает Zakon.kz.
Как передает официальный сайт акимата Астаны, движение будет организовано по правой стороне.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
24 августа в столичном дачном массиве Коянды района Байконыр открыли новое общественное пространство.
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