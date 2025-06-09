В Астане на два дня перекроют крупную магистраль

В Астане продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по пр. Абылай хана на участке от ул. Манаса до ул. Майлина. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе акимата Астаны.

Как отмечено в заявлении ведомства, 9 и 10 июня движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке будет полностью перекрыто.

Вместе с тем, добавили специалисты, перекресток пр. Абылай хана/ул. Майлина будет также закрыт.

Водителей и пешеходов убедительно попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Фото: gov.kz

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели". Пресс-служба акимата Астаны

Кроме дорожных работ, в столице Казахстана планируют встречать политических гостей. Так, 10 и 11 июня 2025 года Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.