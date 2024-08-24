В Астане открыли новое общественное пространство
Как передает официальный сайт акимата Астаны, в мероприятии приняли участие известные спортсмены, артисты столичной эстрады, а также более 100 жителей и детей дачного массива.
Фото: акимат Астаны
Для них организовали праздничный концерт с участием эстрадных певцов, а профессиональные спортсмены провели мастер-классы. Также был проведен турнир по футболу среди местных жителей.
Фото: акимат Астаны
Вместе с тем для жителей был накрыт праздничный дастархан.
"В данном дачном массиве проживает более 2,5 тыс. человек. Ранее здесь вообще не было общественного пространства. В этом году центральная площадь массива была комплексно благоустроена, создано новое общественное пространство площадью 2000 кв. м", – рассказал аким района Байконыр Талгат Рахманбердi.
Фото: акимат Астаны
На месте были обустроены:
- большое футбольное поле;
- детская игровая площадка;
- workout-площадка;
- специальное скейт-пространство для детей;
- небольшая баскетбольная площадка.
Фото: акимат Астаны
Стоит отметить, что в 2023 году в дачном массиве Коянды были проведены масштабные осветительные работы. Кроме того, в текущем году проведена комплексная работа по засыпке улиц гравием.