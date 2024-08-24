В Астане открыли новое общественное пространство

24 августа в столичном дачном массиве Коянды района Байконыр открыли новое общественное пространство, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, в мероприятии приняли участие известные спортсмены, артисты столичной эстрады, а также более 100 жителей и детей дачного массива.

Фото: акимат Астаны

Для них организовали праздничный концерт с участием эстрадных певцов, а профессиональные спортсмены провели мастер-классы. Также был проведен турнир по футболу среди местных жителей.

Фото: акимат Астаны

Вместе с тем для жителей был накрыт праздничный дастархан.

"В данном дачном массиве проживает более 2,5 тыс. человек. Ранее здесь вообще не было общественного пространства. В этом году центральная площадь массива была комплексно благоустроена, создано новое общественное пространство площадью 2000 кв. м", – рассказал аким района Байконыр Талгат Рахманбердi.

Фото: акимат Астаны

На месте были обустроены:

большое футбольное поле;

детская игровая площадка;

workout-площадка;

специальное скейт-пространство для детей;

небольшая баскетбольная площадка.

Фото: акимат Астаны

Стоит отметить, что в 2023 году в дачном массиве Коянды были проведены масштабные осветительные работы. Кроме того, в текущем году проведена комплексная работа по засыпке улиц гравием.