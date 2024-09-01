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В Астане семь автобусных маршрутов изменили схему движения

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 00:06 Фото: Zakon.kz
В Астане семь автобусных маршрутов 1 сентября изменили схему движения из-за дорожного ремонта, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems". В компании отметили, что схемы движения маршрутов временно изменены до завершения ремонтных работ.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 19, 28, 52, 54, 55 А, 55Б, 66. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Астане с 1 сентября полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост"). 

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