В Астане семь автобусных маршрутов изменили схему движения
Фото: Zakon.kz
В Астане семь автобусных маршрутов 1 сентября изменили схему движения из-за дорожного ремонта, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems". В компании отметили, что схемы движения маршрутов временно изменены до завершения ремонтных работ.
"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 19, 28, 52, 54, 55 А, 55Б, 66. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.
С измененной схемой движения можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что в Астане с 1 сентября полностью обеспечено движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый мост").
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