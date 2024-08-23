Какие дороги закрыты в Алматы до конца августа

Какие дороги перекрыты в Алматы до конца августа этого года, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, до 7:00 24 августа будет перекрыт участок улицы Тургут Озала от Райымбека до Толе би.

Объезд осуществляется по улицам Туркебаева и Ислама Каримова.

Также до 26 августа продлили перекрытие улицы Павлодарской от дома №136 до Макатаева.

До 31 августа ограничено движение по улице Суюнбая – от дома №375 до дома №419.

Также дорожное движение перекрыто по восточной стороне проспекта.

По западной стороне организовано двустороннее движение.

Ранее сообщалось, что жители алматинского микрорайона Нур Алатау могут остаться без единственной дороги в город.