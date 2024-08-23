Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие дороги закрыты в Алматы до конца августа

Автобусная полоса, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 07:49 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Какие дороги перекрыты в Алматы до конца августа этого года, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, до 7:00 24 августа будет перекрыт участок улицы Тургут Озала от Райымбека до Толе би.

Объезд осуществляется по улицам Туркебаева и Ислама Каримова.

Также до 26 августа продлили перекрытие улицы Павлодарской от дома №136 до Макатаева.

До 31 августа ограничено движение по улице Суюнбая – от дома №375 до дома №419.

Также дорожное движение перекрыто по восточной стороне проспекта.

По западной стороне организовано двустороннее движение.

Ранее сообщалось, что жители алматинского микрорайона Нур Алатау могут остаться без единственной дороги в город.

Читайте также

Башня &quot;Кок-Тобе&quot; светится
Жители и гости Алматы делятся фотографиями светящейся телебашни "Кок-Тобе"
В армии травмировали срочника
В Минобороны сделали заявление о травмированном в армии срочнике
Дороги в Казахстане в 2024 году
В 2024 году в Казахстане отремонтируют рекордные километры дорог
Аксинья Титова
Алматы 2024 год Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Серебро и золото в астрологии
Каким знакам зодиака нельзя носить серебро, а каким – золото
Ферросплав, кража, Абайская область
Отправленный в Индию и Японию ферросплав на 370 млн тенге украли в Казахстане
Астана, Курбан айт, Минтруда и социальной защиты населения
Дадут ли казахстанцам день отдыха из-за отмены выходного на Курбан айт
Развод Алсу и Абрамова, дата развода
Появились новости о разводе Алсу и Абрамова
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: