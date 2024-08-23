Какие дороги закрыты в Алматы до конца августа
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Какие дороги перекрыты в Алматы до конца августа этого года, сообщает Zakon.kz.
По последним данным, до 7:00 24 августа будет перекрыт участок улицы Тургут Озала от Райымбека до Толе би.
Объезд осуществляется по улицам Туркебаева и Ислама Каримова.
Также до 26 августа продлили перекрытие улицы Павлодарской от дома №136 до Макатаева.
До 31 августа ограничено движение по улице Суюнбая – от дома №375 до дома №419.
Также дорожное движение перекрыто по восточной стороне проспекта.
По западной стороне организовано двустороннее движение.
Ранее сообщалось, что жители алматинского микрорайона Нур Алатау могут остаться без единственной дороги в город.
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