Гибель 14 человек в "Семей орманы": двое осужденных пытались обжаловать приговор

В суде Абайской области в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении двоих сотрудников резервата "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

По информаци суда, ранее приговором первой инстанции В. и К. признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек (ч. 3 ст. 292 УК), и осуждены к семи годам лишения свободы.



"Не согласившись с приговором суда, осужденные и их адвокаты в своих апелляционных жалобах просили отменить приговор и вынести оправдательный приговор. Как было установлено судом первой инстанции, В. и К., занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы", во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, рассмотрев апелляционные жалобы, коллегия оснований для отмены приговора не усмотрела, так как вина осужденных полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и другими материалами дела.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения", – заключили в суде.

8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

