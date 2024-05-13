14 человек погибли в лесном пожаре: сотрудники "Семей орманы" получили большие сроки

В Бородулихинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Их обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек.

В суде установили, что подсудимые, занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

"Вина В. и К. полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и т.д. Санкцией статьи 292 ч.3 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому", – говорится в сообщении суда Абайской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек.



В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.