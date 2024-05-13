Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

14 человек погибли в лесном пожаре: сотрудники "Семей орманы" получили большие сроки

Пожар в Семей орманы, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 12:21 Фото: freepik
В Бородулихинском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении двоих сотрудников Государственного природного резервата "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

Их обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек.  

В суде установили, что подсудимые, занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" и Новошульбинском филиале, во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек.

"Вина В. и К. полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и т.д. Санкцией статьи 292 ч.3 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от  5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. С учетом смягчающих обстоятельств в виде наличия малолетних детей у обоих подсудимых и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал В. и К. виновными и назначил им наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому", – говорится в сообщении суда Абайской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив. На следующий день сообщили о гибели троих лесников. 10 июня число погибших при пожаре в Абайской области достигло 14 человек. 

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также

Землетрясение в Узбекистане и Кыргызстане
Землетрясение произошло в Кыргызстане, волна дошла до Узбекистана
Задержали россиянина, находившегося 20 лет в розыске
На чердаке дома в Астане нашли россиянина, 20 лет скрывавшегося от полиции
Оскорблял глухонемого таксиста: астанчанина арестовали на 15 суток
Оскорблял глухонемого таксиста: астанчанина арестовали на 15 суток
Ирина Капитанова
Пожар в Абайской области 2024 год Приговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: