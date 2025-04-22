Очередной скандал в многострадальном "Семей орманы": кражи на полмиллиарда тенге

Сотрудников государственного природного резервата "Семей орманы" и жителей области Абай подозревают в масштабных кражах саженцев, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК от 22 апреля 2025 года, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью раскрыли схему хищения посадочного материала сосен, предназначенного для озеленения и восстановления лесного массива региона.

"В состав группы входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы". В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу. Изъято более 260 тысяч саженцев, общая стоимость которых превышает 500 млн тенге", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Леса резервата "Семей орманы" уже несколько лет стабильно фигурируют в сводках СМИ. Самое трагическое событие – пожар летом 2023 года, который унес жизни 14 человек. Примерно через год вынесли приговор двоим сотрудникам Государственного природного резервата "Семей орманы". Их признали виновными в том, что во время лесного пожара они не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара. Помимо них, осудили еще двоих: начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности и и.о. гендиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства".

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На этом негативные новости из резервата не закончились. Летом 2023 года там снова произошел пожар. И возгорания продолжаются до сих пор. Горели леса и в 2024 году, в этом же году стало известно, что оттуда воровали деревья. Осенью 2024-го прокуратура обнаружила, что сотрудников и руководителя одного из филиалов резервата приняли на работу по поддельным дипломам о высшем образовании. В 2025-м туда тоже уже выезжали пожарные. Причем о пожаре не доложил вовремя ответственный.