Здесь дышит история – в Семее презентовали первый в Казахстане историко-архитектурный перекресток

Обычный перекресток Семея за лето превратился в центр притяжения. Краеведы переосмыслили оживленное городское пространство, а администрация реализовала их задумку. Теперь здесь начинается погружение в богатую историю города на Иртыше, передает Zakon.kz.

"Все началось в декабре 2023 года. Представители краеведческого общества "Прииртышье" предложили акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву план по сохранению историко-культурного наследия города на 2024-2026 годы. 21-м пунктом в плане мероприятий был исторический перекресток", – рассказала во время открытия краевед Ольга Исаева, которая вместе с супругом Николаем Исаевым были инициаторами архитектурного проекта.

Фото: Бану Алиева

В июне начались работы. Проект включал реставрацию исторических зданий с целью восстановления их первоначального облика, а также улучшения транспортной инфраструктуры. Здесь созданы максимально удобные пешеходные зоны за счет расширения тротуаров и укладки плитки. Улучшена транспортная доступность, освещение, оборудованы парковки для автомобилей и велосипедов. А еще вазоны, урны, скамейки.

Но, пожалуй, главными "гостями" перекрестка стали бронзовые скульптуры, которые грамотно вписались в пространство и своими образами передают прохожим атмосферу прошлого.

Фото: Бану Алиева

"На углах перекрестка четыре здания. Самое старое – дом Шульца, где размещались гостиничные номера, представительство известнейшей фирмы "Зингер" по продаже швейных машин, которые отпускали и в кредит. Швейная машинка на рубеже веков считалась лучшим приданым. Напротив – дом купца Бардыгина. Это первое сооружение в городе с металлическим каркасом из бетона, стекла, с лифтом. На тот момент это был прорыв архитектурной и инженерной мысли. В разное время здесь размещались типография, полиграфия, краеведческий музей, спортивный магазин. А сейчас ЦОН. Поэтому швея за рабочим столом и фотограф здесь совсем не случайны", – рассказал краевед, представитель общества "Прииртышье " Павел Жуков.

Фото: Бану Алиева

Через дорогу от ЦОНа, рядом с которым бронзовый фотограф готовится запечатлеть на пленочный фотоаппарат прохожих, расположен Дом специалистов конца 30 годов ХХ века. Сюда заселяли ценные кадры из разных городов, которые приезжали поднимать промышленность Семея. Их бронзовые коллеги, представители рабочих профессий, сейчас украшают один из углов перекрестка.

И четвертое здание – это типовая многоэтажка из конца 80-х. Обычный дом, в котором жили необычные люди. Известные врачи, учителя, журналисты, строители.

Фото: Бану Алиева

В городском акимате проанализировали ситуацию по стране и не нашли подобное идейно-смысловое наполнение на улицах города, которое реализовалось бы в такой перекресток.

До конца недели подрядчик пообещал закончить работы по благоустройству и установить информационные QR-коды.