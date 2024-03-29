Машина времени: в Семее появится исторический перекресток





"Культурно-исторический центр Казахстана". Так президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил Семей в своей статье "Абай и Казахстан в ХХІ веке". Семей действительно славится своей уникальной историей и архитектурой, великими выходцами и открытиями.





С целью высветить эти исторические события и потенциал региона, было решено реализовать в Семее уникальный проект по созданию неочевидной для горожан локации, но такой важной и уже назревшей.

В рамках программы по сохранению историко-культурного наследия, которую предложило краеведческое общество "Прииртышье", в области планируется реализовать ряд проектов. Один из них – исторический перекресток.





Эта "машина времени" предстоящим летом перенесет семейчан и гостей города на десятилетия и столетия в минувшее. Проект предполагает микс архитектурных традиций прошлого и современных тенденций.