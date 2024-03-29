Машина времени: в Семее появится исторический перекресток
Фото: Бану Алиева
В "золотом квадрате" Семея планируют создать летописную зону притяжения. Исторический перекресток станет настоящим порталом в прошлое. Здания четырех эпох планируют выгодно обыграть при помощи дизайн-кода, малых архитектурных форм, ландшафтных решений, передает Zakon.kz.
Первый в истории области Абай подобный замысел по заказу городского акимата проектирует алматинская компания.
"Культурно-исторический центр Казахстана". Так президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил Семей в своей статье "Абай и Казахстан в ХХІ веке". Семей действительно славится своей уникальной историей и архитектурой, великими выходцами и открытиями.
С целью высветить эти исторические события и потенциал региона, было решено реализовать в Семее уникальный проект по созданию неочевидной для горожан локации, но такой важной и уже назревшей.
В рамках программы по сохранению историко-культурного наследия, которую предложило краеведческое общество "Прииртышье", в области планируется реализовать ряд проектов. Один из них – исторический перекресток.
Эта "машина времени" предстоящим летом перенесет семейчан и гостей города на десятилетия и столетия в минувшее. Проект предполагает микс архитектурных традиций прошлого и современных тенденций.
Фото: Бану Алиева
Перекресток улиц Найманбаева и Момышулы расположен в золотом квадрате Семея. Портал в былое разместится в пределах четырех зданий разных времен: это дом ювелира середины XIX века, дом купца Бардыгина начала XX века, дом специалистов 1938 года постройки и так называемая поточная перестроечная многоэтажка.
Локацию планируется украсить с помощью современного освещения, зонирования дорожного полотна, многоярусного озеленения. Ландшафтный дизайн также предполагает разбивку опасной и безопасной зон. Информативности историческому перекрестку добавят электронные табло, QR-коды, малые архитектурные формы, которые, кроме художественного, будут нести еще и историческое наполнение.
Фото: Бану Алиева
Разработчики проектного предложения в лице алматинской компании "Дана Даму" обсудили идеи с акимом Семея, краеведами, представителями бизнес-среды, расположенной в периметре будущей креативной локации.
По словам руководителя компании Натальи Корытиной, первозданный вид зданий, которые станут основой урбанистической композиции, в свое время уже сформировали индивидуальный эскиз. Нужно лишь вернуться к нему и грамотно обыграть.
"Мы предлагаем восстановить на перекрестке пешеходную связь, сделать удобную парковку, обрамить решётками прикорневую часть деревьев, создать островки. Можно предусмотреть буфер из озеленения между тротуаром и дорогой. Таким образом, прохождение по улице становится не только безопасным, но еще и комфортным. В целом – Семей, очень комфортный город, здания здесь обладают своей душой", – выразила свое мнение руководитель проектной компании "Дана Даму" Наталья Корытина.
Как заметил аким Семея Нурбол Нурсагатов во время встречи по обсуждению исторического перекрестка, в городе разработаны правила по внедрению единого дизайн-кода, и они утверждены маслихатом. Визуальный шум, который пестрит в Семее, должен быть устранен.
"Город нужно приводить в порядок. Мы разработали правила по эскизу, согласно которым в городе будет установлен регламент по наружной рекламе – что можно вешать, а что нельзя. Люди делали это хаотично, кто как хотел. Но вскоре мы начнем работать с целью приведения все в соответствие. Исторический перекресток станет пилотным проектом в этом направлении", – заметил аким Семея Нурбол Нурсагатов во время встречи.
Проект исторического перекрестка предполагает объединение зданий при помощи единого оформления входных групп, шрифтов для вывесок. Из плюсов – отсутствие цветового спора фасадов, что можно дополнить игрой дорожного покрытия. Проектная компания предлагает выделить пешеходную, автомобильную и парковочную зоны фактурно и в цвете, как это сделано во многих городах Казахстана.
Особый колорит этому перекрестку придадут малые архитектурные формы. Совместно со скульптором решается вопрос правильного местоположения.
Озеленение, по замыслу авторов проекта, должно "работать" круглый год, и к этому сейчас стремятся во всем Казахстане, в каждом новом проекте
⠀
"На одном из наших объектов после зимы еще жухлый газон, как и везде, но красные стволы кустарников. Это выглядит очень эффектно. Растения подбирают с учетом ярусности, простоты в уходе, иначе озеленение просто потеряется. Есть такое выражение – люди голосуют ногами. Если горожане станут чаще приходить на этот перекресток, значит, им нравится", – рассказала Наталья Корытина.
Проект предусматривает интересы пешеходов, водителей, предпринимателей и маломобильных групп населения. Перекресток планируется реконструировать уже этим летом.
Бану Алиева.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript