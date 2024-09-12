"Когда деревья были большими": в Семее для создания нового сквера пустили "под топор" старый

Рядом с центральной городской больницей на "костях" спиленного летом сквера обустраивают новую зеленую зону. Для высадки 150 саженцев и установки фонтана здесь уничтожили все зеленые насаждения. Общественники Семея бьют тревогу из-за регулярной вырубки, передает корреспондент Zakon.kz.

В Семее продолжается активная работа по созданию комфортной городской среды. Еще в начале 2024 года областной акимат заявил о благоустройстве 50 дворовых территорий и 4 общественных пространств. Одно из них – сквер медиков, строительство которого идет к завершению. По проекту рядом с центральной городской больницей планируется высадить 150 саженцев разных видов, установить лавочки, урны, спортивные площадки, фонтан.

И самое главное – здесь уже проложили поливочную систему. Она пригодилась бы здесь годами ранее. Ведь еще в середине лета на этом месте зеленел небольшой парк, который обеспечивал пациентам тень и прохладу. Под его сводами было свежо и намного комфортнее, чем на открытом солнце. Деревья выкорчевали за несколько дней, оставив прохожим пустырь.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Сквер решили посвятить медицинским работникам, так как в округе 4 объекта здравоохранения: ЦГБ, гинекологическая поликлиника, перинатальный центр и медицинский колледж.

В городском отделе ЖКХ и акимате заверили, что десятки карагачей и тополей были старыми, срок их жизни подходил к концу.

"Когда мы начали благоустраивать этот сквер, хотели оставить часть массива. Но когда стали заниматься сносом некоторых деревьев, оказалось, что вся корневая система была в плохом состоянии. Не сегодня, так завтра они бы попадали. Специалисты-дендрологи посоветовали спилить их", – прокомментировал нашумевшую в Семее историю руководитель отдела ЖКХ г. Семей Нурлан Сергазинов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Однако жители утверждают обратное. Их внимание приковано не к благоустройству нового сквера, а к качеству старого. Общественники уверяют, что деревья были здоровыми и подтверждают слова фотофактами.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Известный в Семее защитник зеленого пространства и почетный строитель Казахстана Николай Исаев зафиксировал на камеру распиленные стволы и аккуратный сквер с побеленными бордюрами. Сотрудники городской больницы каждую весну и осень своими силами ухаживали за уютными дорожками и насаждениями.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"На срезах видно, что деревья были нормальные. Там рос карагач. Люди после больницы шли в этот сквер, где приходили в себя после приема, изучали рецепты, анализы. А сейчас там ничего нет. Это центр медицинского притяжения. Здесь 4 медучреждения. Мало того, что все спилили, так для новых деревьев оставили совсем мало места. Дорожки шириной по 4 метра. Сплошь выложено плиткой. Это же не сквер, а плац какой-то", – выразил свое мнение Николай Исаев.

По проекту, из 5 тысяч квадратных метров сквера половина будет вымощена.

Здесь уже уложили плитку, создав для прогулки широкие дорожки. Для урожайности газонов из ВКО завезли чернозем. В Алматы заказали конструкции фонтана, скамейки, урны. Рабочие готовят место под фонари. Впереди монтаж воркаут-площадок. Рабочие на объекте рассказали, что часть территории занята ремонтом теплотрассы. Так бы площадка была еще больше.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Строительством нового сквера занимается подрядная компания "Талдыкорган Архитектура". Представитель бригады, управляющий неторопливым процессом благоустройства, рассказал, что компания могла приступить к проекту намного раньше, еще в апреле 2024 года, но тендерные процедуры затянулись.

"Тендер должен разыгрываться в феврале-марте, чтобы в апреле приступить к работам. А у нас в июне только заключают договора. Мы приступили в июне. Сейчас начинает быстро холодать и темнеть, а работы еще продолжаются. Пока закажешь брусчатку на заводе, пока выбьешь для себя партию, там ведь сейчас ажиотаж, очередь огромная. Пытаешься ускорить процесс, чтобы вовремя сдать объект. Нас просили к началу августа выполнить работы, мы сразу сказали, что это невозможно. Долгое заключение договоров – общая проблема по Казахстану", – рассказал нам бригадир по имени Арлан.

Горожане недоумевают – почему деревья у ЦГБ спилили, а не обыграли их, как это сделали по соседству в парке Жамакаева. Через дорогу абсолютно такие же деревья, рядом с которыми в 2023 году смонтировали новые архитектурные формы, качели, лавочки. Теперь это место – одно их самых любимых среди местного населения.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В сквере медиков также планируется установить воркаут-площадки. Узнав об этом, горожане задают встречный резонный вопрос: зачем в сквере, где главными героями являются зеленые насаждения, нужна очередная спортивная площадка?

"Я заметила, что в Семее почти в каждом новом общественном пространстве устанавливают эти спортивные тренажеры и турники. В городе почти не осталось мест, кроме сквера Победы, где можно просто пройтись по зеленому коридору в тишине под сенью веток. Все превращается в универсальные объекты. Я согласна, что на тропе здоровья или во дворах такие площадки должны быть. Но в городе нужны и обычные парки с обычными тропинками, главное назначение которых – гулять и наслаждаться чистым воздухом", – поделилась своим мнением семейчанка Гульжанат Самойлова, которую мы встретили в сквере по улице Жамакаева во время подготовки материала.

В сквере медиков высаживают молодые деревья. Среди них ели. Николай Исаев считает, что высадка хвойных – скорее мода, чем необходимость. Так как Семею с его солнцепеком и ветрами нужны по большей части высокие, раскидистые деревья, создающие тень.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Выжить деревьям поможет поливочная система, уверены коммунальщики. Перед укладкой тротуарной плитки здесь уложили поливочную магистраль и провели разводку. Учтен горький опыт прошлых лет. Засушливая погода и отсутствие должного полива многим саженцам не оставили шансов. Гуляя по Семею, особенно там, где недавно постарались над благоустройством, нередко можно увидеть сухие торчащие из земли палки.

И это проблема не только Семея, но и всего Казахстана, считают в Институте ботаники и фитоинтродукции города Алматы.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Для того, чтобы зеленый массив населенного пункта радовал своим цветением и зеленью, нужны три главных условия: хороший посадочный материал, правильный уход, который подразумевает грамотную обрезку и подкормку, и, конечно, полив. И вода здесь, пожалуй, главный ингредиент.

"Нужно поливать деревья не как газоны – "пшикнул" и все. Вода должна спуститься к корням молодых деревьев на 30-40 см, а взрослых – до 70 см. Пусть полив будет редкий – один-два раза в месяц, но это должен быть именно такой полноценный полив в приствольные лунки", – пояснила главный специалист РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции" Светлана Набиева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В первые три года после посадки уход должен быть усиленным. Для хорошей приживаемости важно выдержать требования к посадочному материалу – он должен быть 2,5 м в высоту и 3 см в диаметре на уровне 1,3 м. Плюс учитывается местность происхождения будущих деревьев.

"Здесь как в пословице: "Где родился, там и пригодился". Чем ближе находится питомник к месту высадки, тем проще пройдет адаптация. Эти требования соблюдают лишь в 10%. У деревьев тоже есть детство, юность, зрелость, период плодоношения и старость. И они тоже умирают, как люди. И у каждого дерева есть своя иммунная система. У кого-то крепкая, у кого-то не очень. Сейчас срок жизни деревьев сокращается в три раза из-за выхлопных газов, заводов и фабрик. Надо помнить, что деревья – это не просто эстетично, это залог нашего здоровья. Когда очень жарко, листья получают ожоги, когда идут кислотные дожди – они желтеют. То есть первый удар берут на себя именно деревья", – напомнила важную роль насаждений в городском пространстве Светлана Набиева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Напротив центральной городской больницы под окнами женской консультации, рядом с будущим сквером медиков, сохранилась полоса высоких раскидистых деревьев. При должной обрезке сухостоя и формовке кроны они могут сослужить дальнейшую службу. Однако и они находятся под прицелом. В отделе ЖКХ подтвердили, что руководство медучреждения подумывает заменить их на юные саженцы, продолжив концепцию сквера. В этом случае город снова настигнет лесоповал, а медицинский персонал и пациенты этих двух учреждений на долгие годы лишатся тенистых зон отдыха.

Стоит отметить, что на днях городской отдел ЖКХ заключил трехсторонний договор на создание первого в Семее дендроплана. Он обойдется в 50 млн тенге. Скоро павлодарская фирма приступит к работе. До конца октября 2024 года она обязуется провести инвентаризацию всех деревьев с замерами. Но в план войдут только насаждения многоэтажного фонда, деревья частного сектора останутся неучтенными.

На выходе город получит документ, где будет указана площадь зеленого фонда города, виды и состояние насаждений.

В начале июня 2024 года в Казахстане изменились Типовые правила по содержанию и защите зеленых насаждений. Отныне в них включен и комплекс мер по созданию насаждений.

До 2025 года в Казахстане планируется посадить 2 млрд деревьев. Акцию "Вырастите свое дерево" поддержали 50 тыс. педагогов и больше 340 тыс. учеников Алматинской области, которые прошли онлайн мастер-классы по высадке семян в специальные емкости и поделились результатами экологического воспитания.